24 июня 2016 г.

Практическая польза от элементарных частиц



У меня за последнее время накопилось уже много материалов про практические применения разных элементарных частиц. Соберу здесь ссылки для удобства читателей.

Большие материалы:
Подборка других материалов на русском языке (не только моих):
Некоторые популярные англоязычные материалы:
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16 мая 2016 г.

Вопрос про аудиосистему

Я снова про Байкальскую школу — на этот раз с обращением к коллективному читательскому разуму и опыту насчет аудиосистемы.

Лекции у нас на школе традиционно проходят в большой лекционной палатке, с проектором, микрофоном и колонками. Проблема в том, что (1) нынешняя аудиосистема морально устарела, капризничает, требует постоянных танцев с бубном для настройки, (2) иногда может зарядить такой дождь, что, поливая палатку, он своим шумом перекрывает лектора, (3) были прецеденты, когда в поселке на какое-то время отрубается свет, и нам хочется обезопаситься на этот случай.

Так что у нас есть вопрос-просьба ко всем, кто разбирается в теме:
  1. подскажите, пожалуйста, аудиосистему (колонки, усилитель, беспроводные микрофоны, центр управления или как оно там называется), которая подошла бы под наши условия, была бы надежной и при этом простой в использовании, и, в идеале, имела бы встроенную систему бесперебойного питания хотя бы на пару часов. Поскольку покупать ее будет не Газпром, а научная организация, очень хотелось бы найти это по приемлемым ценам.
  2. Попутный вопрос: обучите, пожалуйста, неграмотных людей тому, на какие параметры обращать внимание при выборе такой аудиосистемы.
  3. Подскажите генератор резервного питания, который в случае чего питал бы и эту систему, и проектор, и еще выдавал бы пару киловатт. При этом генератор должен быть не слишком шумным, поскольку работать он будет рядом с лекционной палаткой.
Опять же, комментировать можно и здесь, а можно и отдельным письмом мне на igor.ivanov.physics at gmail.com. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
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12 мая 2016 г.

Объявление: Научный отпуск на Байкале

Объявление! Если вы специалист в любой естественно-научной области за пределами фундаментальной физики, если вы умеете и любите рассказывать про свою область неспециалистам, и, наконец, если вы хотите провести неделю на Байкале за просто так, в обществе умных студентов-физиков — это объявление для вас!


С 8 по 15 июля на берегу Байкала, в живописной деревушке Большие Коты пройдет традиционная, уже 16-я по счету Летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. В этом году мы хотим придать научной программе определенный шарм и разбавить ее интересными вечерними лекциями из какой-нибудь другой области естественных наук. Это может быть биология, нейронауки, геофизика, климат, технологии, и т.д. — главное, чтоб это отличалось от непосредственной темы нашей школы.

Условия для лекторов на школе такие: надо прибыть в Иркутск самостоятельно, а дальше все проживание-питание-транспорт организаторы берут на себя. Школа эта международная, на ней будет несколько иностранцев, как лекторов, так и студентов — поэтому лекции нужны на английском. Основной контингент — студенты 3-4-5 курса и аспиранты, всего человек 50-70. На школе кроме непосредственно научной программы — и, надеемся, ваших вечерних лекций! — будут вечерние сеансы телескопных наблюдений силами Иркутского планетария, туристическая вылазка на скалу Скрипер, ну и просто дружная и душевная атмосфера.

Мы уже спрашивали нескольких знакомых лекторов, но, к сожалению, у всех на эти даты оказались запланированы другие мероприятия. Поэтому сейчас мы расширяем поиски лектора. Если вам подходит это предложение, пишите мне на igor.ivanov.physics at gmail.com.

Также внимание студентам-физикам! В этом году у нас очень представительная научная программа школы. Будут и теоретики, и экспериментаторы, в том числе лекции от коллабораций ATLAS, CMS, и гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Теоретики будут рассказывать, среди прочего, про знаменитый сейчас двухфотонный всплеск при 750 ГэВ и про физику черных дыр. Регистрируйтесь и приезжайте, будет интересно!
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10 мая 2016 г.

23andme

Жена, в качестве подарочка ко Дню рождения, заказала себе генетический анализ от компании 23andme. Пришел пакет с пробиркой и инструкциями, она посидела, полчаса поплевала в пробирку столько, сколько попросили, запечатала, и отправила обратно. Долго ли, коротко ль, — не прошло и месяца, как анализ был готов. «Век грядущий, век двадцать второй успокоит вас, сударыня», — сказало ей 23andme.

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29 апреля 2016 г.

Подробности про двухфотонный пик

Для тех, кто пока не обращал особого внимания: тут у нас в физике элементарных частиц всё яснее проступают намёки на нечто, что может стать крупнейшим открытием в ФЭЧ за последние десятилетия — либо самым сильным разочарованием. Это двухфотонный пик при 750 ГэВ, который вроде как проступает в данных ATLAS и CMS, причем Run 1 и Run 2, и на который сейчас накинулись тысячи теоретиков. И поддерживает ажиотаж близость развязки. Уже этим летом, ситуация должна проясниться, по крайней мере в том смысле, реальное ли это отклонение или всего лишь флуктуация или прокол алгоритмов обработки данных. Вопрос о том, на какую именно теорию Новой физики указывает эта частица, остается полностью открытым.

Вот эта картинка показывает нынешнее состояние сообщества в нашей области. Коллайдер скоро начнет набор данных, к лету накопится как минимум сравнимая с 2015 годом статистика, и ее обработка сильно повлияет на выводы и формулировки. Официальный апдейт будет в августе, на конференции ICHEP 2016, но наверняка слухи поползут где-то в июле.

Как всё в конечном итоге обернется, пока неясно. Но как минимум можно сказать, что сами физики воспринимают этот сигнал очень и очень серьезно. Для тех, кто хочет погрузиться в эту тему, очень пока туманную, но исключительно горячую, я написал две больших материала на Элементах:
Ну и совсем краткая сводка результатов будет обновляться на страничке Двухфотонный всплеск при 750 ГэВ, до тех пор пока это отклонение не перейдет в разряд полноценных открытий.
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7 марта 2016 г.

Только, пожалуйста, попроще!

Когда рассказываешь какую-то тему неспециалистам, то часто просят: только, пожалуйста, рассказывайте попроще! Это может быть лекция для школьников, — и тогда так просят учителя, которые очень беспокоятся, что дети ничего не поймут, — или обзорный семинар про тот же коллайдер для физиков, но из других областей. И хоть люди понимают, что, раз я вызвался рассказывать неспециалистам, я постараюсь адаптировать для них, но всё равно часто не могут удержаться и просят. Ну и, признаться, я сам, когда организую семинар и зову кого-то рассказать о теме, совсем далекой от интересов группы, тоже иногда не могу удержаться от такой же просьбы.

Это, конечно, вполне понятно и естественно. Забавно здесь то, что часто, когда люди просят упростить, они не ставят никакого ограничения снизу. Даже когда уверяешь, что вначале будет очень просто, они все равно заранее опасаются, что я с места в карьер сразу начну говорить заумные вещи, и никто ничего не поймет.

У меня тут был поразительный пример.

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2 марта 2016 г.

Научная работа и популяризация

На Днях науки Красноярского края, 2015 год. Фото Константина Петрова.
В фейсбуке Антон Чугунов поделился ссылкой на статью Академическая карьера VS популяризация науки, перевод недавней статьи в Journal of Neuroscience. Там обсуждается вопрос о том, какую роль играет популяризация в работе ученого. Мешает она или не мешает, вредит или помогает, как для самой науки, так и для карьерных перспектив и для отношений с коллегами. Я подумал, что это хороший повод рассказать, как все это происходит у меня.
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23 февраля 2016 г.

Вопросы-ответы на sprosi.dirty.ru

Меня пригласили поучаствовать в «народном интервью» в коммюнити sprosi.dirty.ru. Так что в ближайший четверг вечером я там буду отвечать на разные вопросы за жизнь и на околонаучные темы. Если вы уже несколько лет хотели о чем-то меня спросить, но не было повода, то вот он, ваш шанс :)

Вот прямая ссылка на тему.
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21 февраля 2016 г.

Растягивают ли гравитационные волны свет?

Гравитационная волна искажает длину двух плечей интерферометра в противофазе, из-за чего точная компенсация света нарушается и фотодетектор регистрирует сигнал (источник). 
Рассказ о детектировании гравитационных волн в лазерном интерферометре часто вызывает такой совершенно естественный вопрос:
Если гравитационная волна растягивает-сжимает пространство, то она также должна растягивать-сжимать и длину волны света. Получается, как расстояние между зеркалами, так и сама «измерительная линейка» изменяются пропорционально друг другу. Каким же образом интерферометр умудряется детектировать гравитационную волну?
Кип Торн, с его полувековым опытом объяснения гравитационных волн и принципа их детектирования для самых разных аудиторий, говорит, что это вообще самый часто задаваемый вопрос на эту тему. В англоязычной литературе есть несколько публикаций, расписывающих ответ на этот «парадокс» на разном уровне, но на русском языке я что-то ничего не встретил. Поэтому я привожу пояснение здесь на максимально простом уровне, в общем-то пересказывая вот эту статью.
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12 февраля 2016 г.

Гравитационные волны

Интерпретация сигнала GW150914: профиль гравитационно-волнового всплеска и эффективные орбитальные параметры (источник)
Написал на Элементах длиннотекст про гравитационные волны, с лирическим отступлением. Текст дописывался на излете сил, поэтому его надо будет еще полировать и дополнять. В астрофизике еще принято статьи с крупными результатами дополнять парой десяток технических сопровождающих статей. Вся эта подшивка статей появляется одновременно, так что читать их можно долго.
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6 февраля 2016 г.

Соцсети как эмулятор детектора гравитационных волн

Уже третий раз за последние пару месяцев по сети гуляют слухи про то, что детектор гравитационных волн LIGO, зарегистрировал-таки всплеск долгожданных гравитационных волн, пришедших к нам от слияния двух черных дыр в далекой-далекой галактике. И честно говоря, каждый раз эти слухи выглядят как неуклюжая шутка напополам с достаточно некрасивыми поведением.

Сначала известный физик (но сейчас в основном популяризатор) Лоренс Краусс в своем твиттере запостил первый слух в сентябре того года, а потом второй слух уже недавно, 11 января. В обоих случаях это звучало очень странно: у него никаких данных нет, ни с кем из коллаборации он не разговаривал, но вот есть у него слухи откуда-то и всё. Если в первый раз на эту тему пожужжала в основном блогосфера (впрочем, вот заметка в Nature), то в январе честно отписались СМИ и околонаучные издания, включая Nature и Science (у Science, кстати, есть подборка материалов на эту тему).
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4 февраля 2016 г.

За верность сертификатам

Позвольте, я тут сейчас немножко цинично выступлю, ибо не могу промолчать.

Вот сейчас среди научных популяризаторов шум да гам — скоро вручается премия За верность науке. Многие высказывают свое недоумение оргвопросами, списками лауреатов, и прочими вещами. Другие гордятся тем, что их включили в шорт-лист. При этом считается аксиомой, что это очень престижная премия, что каждый популяризатор в здравом уме должен стремиться ее получить, а если не стремится, то сам себе злобный буратино.

А теперь давайте начистоту: что вообще вам даст эта премия? Окей, есть чисто психологические вещи, маленький праздник для своего тщеславия, оно есть у всех. Есть многочисленные плюсы для раскрутки проекта: широкая известность, которая конвертируется в посетителей сайтов, в тиражи книг, в приглашения куда-то, и может даже в прямую финансовую поддержку. Это тоже понятно, но это рабочие моменты.

Но неужели эта премия — это повод для гордости? Знак Качества? Вы что, без премии не верили, что делаете востребованное и полезное дело, а с премией — поверили? Вы что, автоматически перешли в категорию «заслуженных научных журналистов» (прости господи, название-то какое!), а до этого были недостаточно заслуженными? Вы серьезно считаете, что присужденное некоторой организацией звания что-то меняет?
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3 февраля 2016 г.

«Над чем вы сейчас работаете?»

Наверно, человеку со стороны может показаться, что работа ученого последовательная и упорядоченная. Типа, вот сейчас работаешь над одной конкретной Задачей и не распыляешься на другое. Приходишь на работу, делаешь ее, делаешь, — и так несколько недель. Сделал, молодец, написал статью, послал в журнал — и тогда можешь переходить к новой задаче.

В реальности работа бывает очень непохожа на такую «плановую экономику». Типичное состояние у физика-теоретика — это когда у него в голове квасится в разной степени готовности от нескольких до нескольких десятков научных вопросов одновременно. И эти вопросы могут быть разной степени глубины, важности, сложности, срочности. И сам человек может относиться к ним по-разному, он в разной мере готов их решать.
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28 января 2016 г.

Лестница понимания, ступеньки 4 и 5

В завершение темы про разные смыслы слова «понимать» в применении к какой-то технически сложной вещи. Я уже писал, что я для себя представляю эти разные смыслы в виде некой лестницы. В прошлых двух постах я описал первые три ступеньки:
  1. когда понятно, что, собственно, утверждается,
  2. когда новое утверждение вполне вписывается в ваш багаж знаний, соприкасается с известными вам вещами,
  3. когда вы можете насквозь проследить объяснение или доказательство утверждения, можете рассказать его другому человеку и ответить на простые вопросы.
Теперь я опишу две последние ступеньки этой лестницы (повторюсь, в том виде, в котором я ее чувствую сам, не претендуя на что-то универсальное). Эти две ступеньки — исследовательского уровня, на них человек способен сам вырабатывать новое знание. Но ощущаются они по-разному: ступенька 4 — это умение равномерно разрабатывать задачу, ступенька 5 — это способность сделать скачок понимания, найти неожиданную связь между совершенно разными утверждениями.

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24 января 2016 г.

Вселенная arxiv.org


На днях открыл для себя совершенно шикарный сервис Paperscape. Это тематическая карта всех статей (а их уже больше миллиона), выложенных в архив епринтов arxiv.org: физика частиц, астрофизика, конденсированные среды, и т.д. Каждая статья — это кружочек, размер которого пропорционален цитируемости статьи, цвет показывает тот раздел архива, где она появилась.

Самая крутизна в том, что кружочки размещены на карте не произвольно, а в согласии с «силовым взаимодействием» между статьями. Считается, что статья отталкивается от всех других обратно пропорционально расстоянию и притягивается к другим статьям по закону Гука через резиночки-цитирования. Если у статьи много ссылок на другие или много цитирований других статей, она притягивается сильнее и находится в гуще литературы. Если связь через цитирования слабая — статья может выталкиваться на периферию (но не обязательно, она может и застрять в гуще).

Это всё, больше ничего руками не подстраивается. Дальше просто проводится моделирование силового взаимодействия между миллионом статей и ищется наиболее энергетически выгодная конфигурация, в духе методов молекулярно-динамического моделирования. Все «галактики», скопления, разреженные зоны на карте получаются отсюда сами собой. Особых подробностей этой процедуры не приводится, но похоже, что алгоритм ищет лишь локальный минимум, а для поиска еще более оптимальных конфигураций приходится перестраивать карту руками и перезапускать моделирование. Тем не менее, пусть результат и не абсолютно оптимальный, он все равно получается очень наглядным и релевантным.
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