У меня за последнее время накопилось уже много материалов про практические применения разных элементарных частиц. Соберу здесь ссылки для удобства читателей.
Большие материалы:
- Лекция Отсыпьте мне сто грамм частичек! (см. видео во вставке) в рамках лектория Set Up. Шесть типов частиц (e−, e+, p, pbar, μ, ν), по одному варианту применений для каждого типа.
- «Медицина, климат, гравитация, ускорители — что и как изучает ЦЕРН», слайды лекции в рамках лектория «Открытая наука», Дубна, октябрь 2015.
- Упавшие с неба. Что делают мюоны на службе человечества // N+1, октябрь 2015.
- С точностью до наоборот. Все, что вы хотели знать об антиматерии — в вопросах и ответах // N+1, август 2015. См. раздел про позитроны в веществе; есть также старый пост в блоге на эту же тему: Бурная жизнь позитронов.
- Diamond Light Source — британский «алмаз» синхротронного излучения, СИ в ИЯФ: формула успеха, и другие материалы по применению СИ в выпуске №2(62), 2015 журнала «Наука из первых рук».
- Коллаборация Borexino рассказала о шестилетних наблюдениях нейтринного свечения Земли // N+1, июнь 2015.
- Нейтрино позволили рассмотреть реакцию внутри ядерного реактора // N+1, октябрь 2015.
- Мюоны дают добро // «Популярная механика», март 2013.
- Нейтронзахватная терапия // «Постнаука», июнь 2016.
- Геонейтрино // «Постнаука», май 2016.
- Холодные нейтронные лучи прощупывают предметы, не внося никаких возмущений // «Элементы», июнь 2006.
- Нейтринный томограф для ядерного реактора // «Элементы», июнь 2013.
- Accelerators for Society — сайт, посвященный практическим применениям ускорителей частиц.
- Подборка заметок из журнала Symmetry: Secrets of the pyramids, The accelerator in the Louvre и большая статья об этом ускорителе на французском Aglaé, ou la Beauté vue par la Science, Chocolat à la particle accelerator, How particle physics improves your life.