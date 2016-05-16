Вопрос про аудиосистему

Лекции у нас на школе традиционно проходят в большой лекционной палатке, с проектором, микрофоном и колонками. Проблема в том, что (1) нынешняя аудиосистема морально устарела, капризничает, требует постоянных танцев с бубном для настройки, (2) иногда может зарядить такой дождь, что, поливая палатку, он своим шумом перекрывает лектора, (3) были прецеденты, когда в поселке на какое-то время отрубается свет, и нам хочется обезопаситься на этот случай.
Так что у нас есть вопрос-просьба ко всем, кто разбирается в теме:
- подскажите, пожалуйста, аудиосистему (колонки, усилитель, беспроводные микрофоны, центр управления или как оно там называется), которая подошла бы под наши условия, была бы надежной и при этом простой в использовании, и, в идеале, имела бы встроенную систему бесперебойного питания хотя бы на пару часов. Поскольку покупать ее будет не Газпром, а научная организация, очень хотелось бы найти это по приемлемым ценам.
- Попутный вопрос: обучите, пожалуйста, неграмотных людей тому, на какие параметры обращать внимание при выборе такой аудиосистемы.
- Подскажите генератор резервного питания, который в случае чего питал бы и эту систему, и проектор, и еще выдавал бы пару киловатт. При этом генератор должен быть не слишком шумным, поскольку работать он будет рядом с лекционной палаткой.
Я не спец по этой части. Но, может, что-нибудь такое -ОтветитьУдалить
http://www.mikrofons.ru/index.php?categoryID=674&category_slug=gromkogovoriteli-dlja-reklamyprezentacij-
Опять же, в теме не разбираюсь, но вот соображение, может, лучше 2 системы чем одна на все случаи жизни? Вот так:ОтветитьУдалить
1) обычные универсальные мультимедийные колонки, подключать к компьютеру (ноутбуку), туда же микрофон и проектор. Питать от сети, если с электричеством ОК, если не ОК, но очень надо - от генератора. Такие колонки пригодятся в нормальной жизни всегда и всем, и не только на природе, но и в офисах зимой. Также может их можно не покупать, а одолжить.
2) что-то лёгкое портативное на пальчиковых аккумуляторах формата батареек на случай если нет электричества, но дождь не мешает, бензиновый генератор заводить лень (уверен, часто так и будет - возиться с тарахтелкой мало кто захочет), а без ноута и проектора можно обойтись.
Аккумуляторы быстро деградируют сами по себе и их надо менять каждые 2 года на что многие плюют т.к. всем лень (и де-факто мало где бесперебойники работают при авариях). Как моя машина катается 5 лет без смены аккума - не пойму, но UPS-аккумуляторы портятся очень быстро и нормальные конторы их постоянно списывают и покупают. Т.е. ставку на аккумы я б не делал, на 1 лето хватит, а потом придётся частенько их новые покупать, да и тяжести это всё.
Обратить внимание надо на то, как звук вводится в колонки. На тех, что выше по ссылке от Евгения, как минимум, это микрофонный разъём. Но разъёмы микрофонов бывают разными, разных стандартов (а может вообще быть без разъёма). И тут уместен вопрос, требуется ли чтобы этот вход был совместим с чем-то кроме микрофона (да хоть к примеру музончик для диско с ноутбука заиграть или видеоролик со звуком включить).
Также не ясно зачем Игорю микрофоны беспроводные. По палатке чтоль бегать? Всегда проще - проводные!
В качестве электро генератора небольшой мощности можно рассматривать и автомобиль с автоинвертором. Только инвертор подключать не к прикуривателю (там можно не более 150 Ватт), а к клеммам батареи (но и там нельзя превышать номинальную нагрузку, дабы не загубить батарею!)ОтветитьУдалить
http://www.zapitatel.ru/uniform/avtomobilnye-invertory-napryazheniya-12-220-24-220-volt/
Большое спасибо всем откликнувшимся, здесь и на других площадках. Общее направление понятно, но может быть еще возникнут какие-то вопросы, я тогда еще напишу.ОтветитьУдалить
Я не-специалист которому периодически приходится работать с аудиотехникой. Может стоит обратиться к специалистам?ОтветитьУдалить
1) Подозреваю что при малом бюджете и наличии мозгов можно будет получить сильно лучший результат если не пытаться найти готовое коробочное решение, а взять отдельно активные (со встроенным усилителем) колонки, отдельно радиомикрофоны (кстати так-ли нужны именно радиомикрофоны в данном случае?), отдельно простейший микшерный пульт (хотя в совсем уж простейшей конфигурации можно наверное и без него). На круг выйдет что-то вроде 20 - 25 килорублей при не самом днищенском оборудовании (или 10 - 16 если сильно экономить на микрофонах и обойтись без микшера).
3) Любой генератор и длинный-длинный провод?