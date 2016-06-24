Практическая польза от элементарных частиц

У меня за последнее время накопилось уже много материалов про практические применения разных элементарных частиц. Соберу здесь ссылки для удобства читателей.
Большие материалы:
- Лекция Отсыпьте мне сто грамм частичек! (см. видео во вставке) в рамках лектория Set Up. Шесть типов частиц (e−, e+, p, pbar, μ, ν), по одному варианту применений для каждого типа.
- «Медицина, климат, гравитация, ускорители — что и как изучает ЦЕРН», слайды лекции в рамках лектория «Открытая наука», Дубна, октябрь 2015.
- Упавшие с неба. Что делают мюоны на службе человечества // N+1, октябрь 2015.
- С точностью до наоборот. Все, что вы хотели знать об антиматерии — в вопросах и ответах // N+1, август 2015. См. раздел про позитроны в веществе; есть также старый пост в блоге на эту же тему: Бурная жизнь позитронов.
- Diamond Light Source — британский «алмаз» синхротронного излучения, СИ в ИЯФ: формула успеха, и другие материалы по применению СИ в выпуске №2(62), 2015 журнала «Наука из первых рук».
- Коллаборация Borexino рассказала о шестилетних наблюдениях нейтринного свечения Земли // N+1, июнь 2015.
- Нейтрино позволили рассмотреть реакцию внутри ядерного реактора // N+1, октябрь 2015.
- Мюоны дают добро // «Популярная механика», март 2013.
- Нейтронзахватная терапия // «Постнаука», июнь 2016.
- Геонейтрино // «Постнаука», май 2016.
- Холодные нейтронные лучи прощупывают предметы, не внося никаких возмущений // «Элементы», июнь 2006.
- Нейтринный томограф для ядерного реактора // «Элементы», июнь 2013.
- Accelerators for Society — сайт, посвященный практическим применениям ускорителей частиц.
- Подборка заметок из журнала Symmetry: Secrets of the pyramids, The accelerator in the Louvre и большая статья об этом ускорителе на французском Aglaé, ou la Beauté vue par la Science, Chocolat à la particle accelerator, How particle physics improves your life.
Спасибо за лекцию! По-поводу мюонной томографии: а почему в качестве источника используются только космические лучи - есть какие-то сложности сконструировать устройство, которое будет излучать мюоны? Было бы намного удобнее и гибче :)ОтветитьУдалить
Дело же не в том, чтоб сконструировать в принципе. Сконструировать-то можно, и такие устройства есть. Берете обычный протонный ускоритель на несколько ГэВ, пуляете в толстую мишень, на выходе отводите магнитным полем пи-мезоны, они на лету распадаются на мюоны, получаете пучок мюонов. Это отлично, но (1) вся инфраструктура стоит сотни миллионов долларов и занимает как минимум большой корпус, скорее всего подземный, и следовательно, источник ни разу не транспортабельный, (2) требует обслуживания как минимум нескольких десятков специалистов, (3) должна удовлетворять высоким требованиям по радиационной защите. И что дальше? Как вы это перенесете к египетским пирамидам? Или к вулканам на островах? Или в порт, в который прибывают грузы?Удалить
Ага, ну т.е. для их получения без большого ускорителя не обойтись... (это на самом деле неочевидно, ведь те же нейтрино, тоже обладающие высокой проникающей способностью, получаются и без ускорителей).Удалить
Понял, спасибо!
Да. Нейтрино легкие, они рождаются в обычных ядерных распадах, которых в природе полно. Позитроны тоже. А мюоны уже тяжелые, они в ядерных распадах не рождаются, их надо получать грубой силой.Удалить
Отличный доклад. Спасибо.ОтветитьУдалить
Заранее прошу прощения за оффтоп, не смог найти как тут написать в личку.ОтветитьУдалить
Встертил статью, и сразу почувствовал, что это про Вас Игорь. Не могу не поделиться:
http://metkere.com/2016/06/wellscience.html
Огромное Вам спасибо за работу которую Вы ведете в плане популяризации. К сожалению до понимания Ваших научных достижений мне далеко, но думаю и там Ваш вклад должен быть велик. Так как давно известно правило, что для того чтоб что-то объяснить - нужно знать на много больше.
Спасибо за отклик. :)Удалить
Установлены ли для LHC проектные значения для параметров Stable Beam % и Access Time %. Заранее благодарен.ОтветитьУдалить
Нет, это же не параметры установки, это показатели эксплуатации. Access time — это вообще не положительная, а отрицательная характеристика, т.е. грубо говоря, процент времени, проведенный в состоянии техосмотра.Удалить
Максимум, что можно планировать, это общее время на набор статистики (т.е. stable beam) в целом в году, с учетом всех пауз. Традиционно считается, что 1/3 времени — это хорошо. Есть даже такое условное понятие «ускорительный год» = 10^7 секунд.
Отличная лекция. Спасибо.ОтветитьУдалить
Больше бы популяризатров выступало в таком ключе: О пользе фундаментальных исследований, здесь и сейчас.
Отличная лекция, благодарю !ОтветитьУдалить
спасибо, очень познавательная лекцияОтветитьУдалить
Новый дизайн Элементов ужасен. Если введут - ходить на сайт прекращу (((
лекция с элем. частицами великолепная, прослушал на одном дыхании. Игорь давно как-то не слушал вас, есть ли где-то упорядоченные ссылки с видео?ОтветитьУдалить