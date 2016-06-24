24 июня 2016 г.

Практическая польза от элементарных частиц



У меня за последнее время накопилось уже много материалов про практические применения разных элементарных частиц. Соберу здесь ссылки для удобства читателей.

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Подборка других материалов на русском языке (не только моих):
Некоторые популярные англоязычные материалы:
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14 комментариев:

  1. Спасибо за лекцию! По-поводу мюонной томографии: а почему в качестве источника используются только космические лучи - есть какие-то сложности сконструировать устройство, которое будет излучать мюоны? Было бы намного удобнее и гибче :)

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    1. Дело же не в том, чтоб сконструировать в принципе. Сконструировать-то можно, и такие устройства есть. Берете обычный протонный ускоритель на несколько ГэВ, пуляете в толстую мишень, на выходе отводите магнитным полем пи-мезоны, они на лету распадаются на мюоны, получаете пучок мюонов. Это отлично, но (1) вся инфраструктура стоит сотни миллионов долларов и занимает как минимум большой корпус, скорее всего подземный, и следовательно, источник ни разу не транспортабельный, (2) требует обслуживания как минимум нескольких десятков специалистов, (3) должна удовлетворять высоким требованиям по радиационной защите. И что дальше? Как вы это перенесете к египетским пирамидам? Или к вулканам на островах? Или в порт, в который прибывают грузы?

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    2. Ага, ну т.е. для их получения без большого ускорителя не обойтись... (это на самом деле неочевидно, ведь те же нейтрино, тоже обладающие высокой проникающей способностью, получаются и без ускорителей).
      Понял, спасибо!

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    3. Да. Нейтрино легкие, они рождаются в обычных ядерных распадах, которых в природе полно. Позитроны тоже. А мюоны уже тяжелые, они в ядерных распадах не рождаются, их надо получать грубой силой.

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  2. Отличный доклад. Спасибо.

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  3. Заранее прошу прощения за оффтоп, не смог найти как тут написать в личку.
    Встертил статью, и сразу почувствовал, что это про Вас Игорь. Не могу не поделиться:
    http://metkere.com/2016/06/wellscience.html
    Огромное Вам спасибо за работу которую Вы ведете в плане популяризации. К сожалению до понимания Ваших научных достижений мне далеко, но думаю и там Ваш вклад должен быть велик. Так как давно известно правило, что для того чтоб что-то объяснить - нужно знать на много больше.

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  4. Установлены ли для LHC проектные значения для параметров Stable Beam % и Access Time %. Заранее благодарен.

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    Ответы

    1. Нет, это же не параметры установки, это показатели эксплуатации. Access time — это вообще не положительная, а отрицательная характеристика, т.е. грубо говоря, процент времени, проведенный в состоянии техосмотра.

      Максимум, что можно планировать, это общее время на набор статистики (т.е. stable beam) в целом в году, с учетом всех пауз. Традиционно считается, что 1/3 времени — это хорошо. Есть даже такое условное понятие «ускорительный год» = 10^7 секунд.

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  5. Отличная лекция. Спасибо.
    Больше бы популяризатров выступало в таком ключе: О пользе фундаментальных исследований, здесь и сейчас.

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  6. Отличная лекция, благодарю !

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  7. спасибо, очень познавательная лекция

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  8. Новый дизайн Элементов ужасен. Если введут - ходить на сайт прекращу (((﻿

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  9. лекция с элем. частицами великолепная, прослушал на одном дыхании. Игорь давно как-то не слушал вас, есть ли где-то упорядоченные ссылки с видео?

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