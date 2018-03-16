16 марта 2018 г.
ISAPP-Baikal Summer School 2018
Вниманию студентов, аспирантов, и молодых ученых! С 12 по 21 июля на берегу Байкала пройдет традиционная Байкальская летняя школа по физике элементарных частиц и астрофизике. В этом году она будет целиком посвящена astroparticle physics. Лекционная программа включает: космические лучи, гамма-астрономию, астрофизические нейтрино, астрофизические результаты с LHC, и, конечно, гравитационные волны и черные дыры!
Вас ожидает погружение в самую передовую астрофизику частиц (к тому же, на английском языке!), звездный лекторский состав, работа в студенческих группах, — и все это на фоне шикарной природы Байкала и в дружном интернациональном коллективе.
Для примера того, как все происходит — вот фотоальбомы участников прошлого года.
Регистрация уже открыта, дедлайн — 30 апреля. Подать заявку на участие можно онлайн, через сайт школы. Внимание: поскольку заявок планируется больше, чем мест, будет проводиться отбор заявок на участие! Ваша заявка также должна быть подкреплена рекомендательным письмом от научрука или коллеги.
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