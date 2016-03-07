7 марта 2016 г.
Только, пожалуйста, попроще!
Это, конечно, вполне понятно и естественно. Забавно здесь то, что часто, когда люди просят упростить, они не ставят никакого ограничения снизу. Даже когда уверяешь, что вначале будет очень просто, они все равно заранее опасаются, что я с места в карьер сразу начну говорить заумные вещи, и никто ничего не поймет.
У меня тут был поразительный пример.
Я на одном фестивале науки вел занятие со школьниками, мы с ними решали и обсуждали задачки. В перерыве подошла заведующая центром и сказала, что ей надо будет отчитаться о мероприятии в виде пресс-релиза, который будет отослан куда-то наверх. И она просила меня максимально просто сформулировать, что же мы там изучали. Только очень просто, чем проще — тем лучше, ведь она совсем не ученый. Меня это развеселило, и я ей говорю: дык я же не научную лекцию читаю! Мы тут занимаемся со школьниками. С детьми. Куда же проще! — Ой, я ничего не понимаю в вашей науке, вы мне простыми словами скажите, я так и напишу.
По-моему, это тот типичный случай, когда взрослый человек уже реально боится даже начинать слушать и понимать. Это какой-то ментальный блок. Если приехал ученый и что-то объясняет детям, это неизбежно будет страшно сложно, и даже пытаться понимать это бессмысленно. Надо просто переписать, что он скажет и все.
Закончилось это тем, что я по окончании мероприятия сам написал пресс-релиз про себя самого. Я, конечно, много текстов писал, но в таком жанре мне раньше работать не приходилось. :)
Возвращаясь к ученым, которые просят семинары попроще, — надо сказать, что отчасти эти опасения оправданы. Существуют докладчики, которые действительно не чувствуют, как рассказывать понятно и что именно значит «попроще» для данной аудитории. В этом случае семинар представляет собой упругое отражение информации от слушателей — она отскакивает, не породив никакого отклика. К счастью, такие семинары происходят нечасто, но когда они случаются, они оставляют долгоживущее впечатление.
Самый яркий пример, который я видел, это когда один аспирант-теорфизик в целях обкатки своего доклада рассказывал тему своего диссера группе экспериментаторов. Уже само название их, конечно, вгоняло в уныние, там были tensor networks и matrix product states. Поэтому товарища слёзно попросили сделать доклад максимально простым, для экспериментаторов. Он сказал, что да, будет понятно, он всё максимально упростил. ОК, поехали. Титульный слайд, оглавление, и вот введение, первый слайд, первая же строчка: «Пусть H — гильбертово пространство...». Всё, приплыли, через несколько секунд взгляд практически у всех экспериментаторов окуклился. Потерять аудиторию за считанные секунды — это мастерство.
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Виртуозом "окукливания" глаз у аудитории был М.Горбачёв! Никто не сможет переплюнуть эту его способность! ...и повторить его речи тоже невозможно!ОтветитьУдалить
Так цель семинара - популяризация, или все же обмен знаниями и просветительство? Нет, я понимаю, что лекция, которая "не цепляет", плохой если не худший инстумент для дискуссии, но Вы определитесь с целью, если выкинуть гильбертовы пространства, "практики" с их работой пойдут мыть полы... в хлеву своей "компетентности".ОтветитьУдалить
Что является целью науки? Такие докладчики - дар, они указывают, что осталось за бортом Вашего знания, и если математику не интересно, что творится в других областях науки(тем более его же области), это не образованность, а механицизм.
Вообще я не знаю, зачем тот аспирант рассказывал эту тему экспериментаторам. Но раз уж взялся, то вполне мог начать не с определений, а с мотивации работы человеческим языком — типа очень много степеней свободы, в квантовом случае необозримо многомерное пространство, и мы хотим найти удобный инструмент для описания физически интересных структур в этом пространстве, и т.д. Просто для него «попроще» означает дать четкие определения. Для них «попроще» — объяснить, что вообще он делает. Ну я в том посте про понимание писал уже.Удалить
;) расскажу, что "я делаю" ...Удалить
я математик, но однажды у друзей мне попалась одна книжка, про вокализацию у животных (нет, не про речь, а про выражение эмоций у них, общение). Так вывод различных опытов, сравнения поведения ... - ответвенный за понимание "слушающий", а не "вокализирующий", если, "группа" ожидающих почесывания пузика на семинарах, будет учитываться как оснавная целевая группа, то какой смысл от семинара, обсуждение возможно построить только если слушатель вовлечен в практическую деятельность в этой области, и проявляет внимание и интерес намного больший, чем Ваша знакомая из Вашего топика.
Позиция, что "докладчик должен всем" - деструктивна, знания не продукт ясного мышления и доступных понятий, а заблуждений и коллективного прорыва от словесной мишуры и неприятия к пониманию.
Я пытаюсь достучаться до Вас, возможно ли, смог ли...
Я не утверждают, что докладчик должен всем. Разумеется, мне неприятно отношение, когда публика приходит, рассаживается, и ждет, когда ее будут развлекать. Но я также не согласен и с противоположной крайностью, когда докладчик вообще не парится насчет того, чтоб сделать доклад понятным данной аудитории. Если человек берется делать доклад, он должен хотя бы подумать, как донести мысль до данной конкретной аудитории. Если после того, как он приложил усилия, аудитория все равно никак не реагирует, ну значит, она ленится думать.Удалить
ну не знаю, не знаю - в принципе можно донести и до первокласника например смысл интеграла и дифференцирования, или на примере двумерного листа показать искривление пространства - то есть всегда можно найти средство донести сложные вещи простым языком ...Удалить
>> Пусть H — гильбертово пространство...ОтветитьУдалить
У меня друган (физик-теоретик) смеётся над нами (математиками), что так начинаются типичные математические работы - и в конце какой-нибудь вывод, который, не понятно, зачем и для чего был получен. Я на это в шутку отвечал, что "для того, чтоб другой математик в другой работе нетривиальным образом использовал этот вывод". ))
Во втором семестре я писал свой первый курсач. Он был по физику полупроводников, чисто экспериментальная работа, напыление фотокатода в виде сверхрешетки InGaAsP. Я не знал, как начать текст, и начал так, как у нас матан рассказывали. Текст в результат начинался со слов «Говорят, что ...». Лаба ржала над моим текстом и приговаривали «Это бабки на базаре говорят, а тут нужен серьезный текст».Удалить
да, иные мастера могут даже очень жаждущую аудиторию вогнать в уныние разжевыванием чего-то ну очень "важного" в их контексте и вообще несущественного в общем контесте аудитории.ОтветитьУдалить
Игорь, не в курсе: что с "элементами"? Третий день не резольвится.ОтветитьУдалить
Они вроде как обновлялись, и сайт лежал целый день. Но со вчера с обеда все нормально, вроде бы.Удалить
Не нормально. Через обычный браузер "элементы" не работают. Работают только через Tor Browser. "Элементы" внесли в индекс запрещенных сайтов, или это только у меня так? Нельзя ли как нибудь посмотреть и узнать по остальной России всё нормально? Если я ерунду пишу и на самом деле всё в порядке по России, то извините меня. Просто разозлился, что и даже на такой хороший сайт ограничения ввели.Удалить
Они DNS переключали. Видимо, у разных провайдеров это занимает от нескольких часов до нескольких дней.Удалить
Да, если прописать гуглёвый днс - 8.8.8.8 всё работаетУдалить
>Существуют докладчики, которые действительно не чувствуют, как рассказывать понятноОтветитьУдалить
А ещё существуют такие, которые в принципе не умеют писать тексты, понятные обычному человеку. Я от одного профессора пыталась получить человеческий текст, описывающий препарат (бад, который разработал этот профессор). Бесполезно. Вероятно ему кажется "как такую элементарщину можно не понимать".
есть один достаточно простой прием подходящий чуть-ли не для любой аудитории:ОтветитьУдалить
- когда мы на последнем курсе готовились к экзамену который по сути включал все что мы изучали до этого, то я в течении довольно таки долгого времени ( почти два часа) рассказывал одуревшему народу как бежит сигнал начиная от нажатия клавиши до отображения на экране с периодическим углублением если вдруг возникало непонимание или вопросы ( пошел сигнал - его усилили - КАК -сразу ВАХ транзистора, если неясно - то и p-n переход - и так вплоть до высшей математики) - то есть если есть реально сложные места - объяснить как в учебнике ( а по возможности и проще), не отсылать собеседника "учить матчасть", чтобы он нить мыслительного процесса не потерял
А в "этой стране" меня просили разок писать так, чтобы всех тошнило от прочитанного, т.к. это был технический отчет по проекту распила бабла. Цель формулировалась так: "никто не должен дочитать до конца, как можно больше умных слов, таблиц, прочего порожняка".ОтветитьУдалить
Но приятно что блог ожил. Давно сюда не заходил.
И эта... не надо путать боязнь что-то не понять и ЛЕНЬ. Журналистка знает, что поймёт, если этим займётся. Но ей не интересно и лениво. Вот и спихнула свою работу "на дядю".Удалить