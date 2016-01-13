Про разные виды (не)понимания

Вот я для себя в голове выстроил некую лестницу «пониманий» и время от времени ее использую в буквальном смысле. Сейчас я опишу первую ступеньку, а остальное — в следующий раз.
Любое объяснение сложного материала, от школьного урока и до публикации научной статьи, — это сначала формулировка некоторого утверждения, а затем объяснение, доказательства, иллюстрации. Поэтому первый уровень понимания — это когда ты понимаешь, что тут, собственно, утверждается. Огромное количество ситуаций полного непонимания, — опять же от простого преподавания и заканчивая чтением научных статей, — сводится к тому, что человек не улавливает самой сути утверждений.
Казалось бы, тривиальное замечание. Но удивительно, как много таких ситуаций можно было бы преодолеть, если бы обе стороны четко проговорили эту мысль!
Например, вечный вопрос «почему нельзя делить на нуль» — это именно пример непонимания утверждения, застрявшее со школы. Человек думает, что ему запрещают делить, запрещают сделать один лишний шаг и доопределить процесс деления. В то время как реальное утверждение — что любое одношаговое доопределение приведет к внутренне противоречивой конструкции.
А вот пример из академической среды. Широко распространена ситуация, когда человек делает доклад, — и вся аудитория с немигающими осоловелыми глазами глядит на слайды. Если слушателя выдернуть в таком состоянии и заставить его прямо сейчас что-то сказать про вот этот слайд, то после нескольких минут мучений он начнет спрашивать: а что это за буква? а что это за термин? откуда вообще эта формула? Это классический пример того, что человек не понимает вообще, о чем идет речь на этом слайде (и возможно, во всем докладе).
Со стороны докладчика поведение тоже часто не отличается оригинальностью. Он видит осоловелые глаза, застывшее выражение на лице, и понимает, что все проговариваемые сейчас слова абсолютно упруго отражаются от слушателей. Самый разумный шаг был бы — прерваться, вернуться к исходному утверждению, в максимально простой форме его донести, и затем подцепить хоть некоторых слушателей и ехать дальше. Вместо этого докладчик — особенно если это студент или аспирант — в отчаянии начинает, ускоряясь, сыпать все более и более детальными доказательствами. Он не осознает, что аудитория в этом момент вообще не воспринимает никаких доказательств, потому что она не понимает самого утверждения.
Я на всякий случай подчеркну, что это не то же самое, что стандартные советы про то, как не «терять аудиторию», attention span и так далее. Здесь проблема не в том, что скучно, а в том, что можно с первых же минут потерять нить понимания. Кстати, для развлечения, вот отличный пост в одном квантовомеханическом блоге про девять типов семинаров по физике.
|Разновидности семинаров по физике (источник)
Человек, привыкший к прямой последовательности, будет мучаться с частными примерами, потому что ему вначале не сказали, что и зачем ему рассказывают. Человек, привыкший к обратной последовательности, будет осоловело смотреть на формальные определения и утверждения, которые будут для него пустым звуком. В обеих ситуациях минимальным спасением будет объявление в самом начале, что, собственно, сейчас будет излагаться.
Вообще, педагогических примеров тут можно приводить огромное множество: это и чтение математического учебника, когда человек не слишком склонен к сухому изложению, и знакомство с квантовой механикой, ну и банальная ситуация, когда человеку пытаются рассказать слишком сложный материал. В общем, в любом осознанном процессе образования и самообразования, этот момент — понять, а что тут, собственно, утверждается, — должен быть на первом плане. И только после осознания предлагаемого тезиса можно двигаться дальше.
Иногда и банальные вещи полезно проговоритьОтветитьУдалить
Ждём следующую ступеньку :-)ОтветитьУдалить
Что касается введения - самый хороший пример я видел на примере дядьки, который сказал, что для того, чтобы все привыкли к его акценту, он назовёт все определения в презентации; назвал, потом сказал, к чему будет увязывать, и ... понеслось. Один из лучших семинаров был ;-).
Ждём!)ОтветитьУдалить
> Сейчас я опишу первую ступеньку, а остальное — в следующий раз.
Как-то от моего внимания ускользнула эта строка. С удивлением не обнаружил "во-вторых" и "в-третьих", вернулся, всё встало на места)
Видел как-то такую штуку, как Bloom taxonomy. Это такая модель, которая разделяет уровни понимания, владения знанием. Там тоже самая нижняя ступень была точно как у вас - знание определений, фактов. Интересно, что у вас получилось для следующих уровней.ОтветитьУдалить
Игорь, не первый раз отмечаю, Вас очень приятно читать, в не зависимости от того о чём Вы пишите.ОтветитьУдалить
А вот читая тексты некоторых других авторов, замечаю, что приходится возвращаться в начало и что-то перечитывать. Иногда факты поступают таким темпом, что не удаётся на них концентрировать внимание. Иногда наоборот что-то так досконально и подробно описывается, что клонит в сон.
Мой комментарий не относится к теме поста, просто делюсь впечатлением. Спасибо Вам.
Спасибо за отклик, приятно. :)Удалить
Я всё-таки не согласен с тем, что нельзя делить на ноль. Несмотря на то, что я знаю, какие противоречия получаются, если "тупо" доопределить операцию деления, я, всё-таки, думаю, что можно что-то изобрести, чтобы это было возможно :)ОтветитьУдалить
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