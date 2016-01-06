Некрасивая сторона двухфотонного пика

двухфотонный сигнал при 750 ГэВ, от которого сейчас физики стоят на ушах. Итак, с момента сообщения о том отклонении прошло три недели. В архиве уже примерно полторы сотни статей, спешащих рассказать всему миру, что да, да, эта частица вписывается и в нашу модель тоже! Лавинообразно накапливаются цитирования; некоторые из «статей первого дня» набрали свыше сотни цитирований.
Этот ажиотаж выглядит не очень красиво. Но он, во-первых, вполне ожидаем в нынешней обстановке в ФЭЧ, а во-вторых, не является чем-то уж совсем беспрецедентным.
Он ожидаем потому, что в физике частиц сейчас набралось уже несколько сотен теоретических моделей Новой физики (так называют конструкции с выходом за пределы Стандартной модели), а надежных, железобетонных экспериментальных отклонений — ни одного. Поэтому каждый новый всплеск рассматривается как новая надежда, и на нее сразу же готовы кинуться тысячи теоретиков со своими отточенными моделями.
Подобный ажиотаж, может быть, чуть слабее, сопровождал и прошлогоднее сообщение BICEP2 об открытии следов гравитационных волн в реликтовом излучении, и злосчастные сверхсветовые нейтрино, и ненормально сильный двухфотонный распад бозона Хиггса. Все эти отклонения потом закрылись, но никто — вот реально никто — не считает, что в этом надо видеть какой-то урок на будущее. Увы, «строители моделей» за пределами СМ практически своей всеядны.
А некрасиво всё это выглядит потому, что прекрасно понятно, что движет подавляющим большинством этих торопящихся авторов. Это вовсе не желание реально разобраться с физической стороной вопроса; практически никто из авторов этих статей не верит, что предложенное им объяснение — истинно. Желание тут совершенно приземленное: застолбить приоритет и отхватить две лакомых коврижки.
Первая — если вдруг окажется, что эта модель имеет отношение к реальности, сам этот факт в какой-то степени будет навсегда связан с их именем. Не потому, что они что-то сделали лучше других, а потому что они были первые. Вторая еще более приземленная — первым статьям банально перепадает значительная доля цитирования. Чем раньше ты впрыгнул в поезд, тем больше народу в последующие дни тебя процитирует. Опять же, не потому, что ты сделал что-то сильно заметное, а потому что, во-первых, ты был среди первых, а во-вторых, потому что в этой области сложилась порочная практика цитировать скопом всех, кто вообще что-то сказал по этой теме. Вот для иллюстрации как выглядит типичная «ссылка» в типичной нынешней статье про двухфотонный сигнал:
И заметьте, это просто ссылка номер 8. Там таких ссылок несколько, и все они в самой статье удостаиваются скромного упоминания типа «...это сообщение вызвало большой интерес, см. [5-12].»
Я еще раз подчеркну: совершенно неважно, перерастет ли это отклонение в настоящее открытие Новой физики или тихо сдуется через год. Суть в том, что практически всеми этими авторами движет не желание разобраться с вопросом, а впрыгнуть первым в разгоняющийся поезд. И при любом развитии событий эти авторы получат желаемые коврижки, просто потому что этому способствует традиция.
Про это всё я еще поговорю в другой раз, а пока что скажу, что и эта сторона тоже была вполне ожидаема. Красиво это или нет, но формально претензий тут выдвинуть нельзя. Если есть сообщение об экспериментальном результате, теоретик имеет полное право торопиться рассказать миру о том, что он думает по этому поводу. Но в нынешней ситуации была еще одна вещь, которая меня неприятно удивила.
В первый же день было выложено 10 статей, причем многие из них — на десятки страниц и с несколькими авторами, физически находящимися в разных местах. Это абсолютно неприкрытая демонстрация факта, что статьи были написаны заранее, на основе либо слухов, либо инсайдерской информации, и выброшены в архив в течение нескольких часов после доклада. Скажем так, раньше люди стеснялись так делать; это пусть и не осуждалось прямо, но по крайней мере не приветствовалось. Сейчас нет и намека на то, что это что-то предосудительное: желание застолбить приоритет и получить заветные коврижки просто перевешивает все остальные аргументы.
Дополнительную пикантность ситуации придает то, что авторы этих статей первого дня — вовсе не обобщенные «китайцы», а многие очень и очень известные физики. Собственно, они своими статьями фактически дают сигнал остальным, что-де всё нормально, ребята, даже мы так делаем, не парьтесь! И это удручает.
Примерно про то же, кстати, пишут и другие, см. например комменты в посте Томмасо Дориго.
Несколько сотен теоретических моделей ! А если если учесть праздно интересующихся ..ОтветитьУдалить
Отвлечённый вопрос, а какая из моделей больше всего нравится вам?ОтветитьУдалить
У меня нет какой-то одной любимой модели, я достаточно спокойно к ним отношусь. В целом, мне кажутся симпатичными те, в которые новые симметрии неожиданным образом объясняют то, что в СМ просто постулируется. Такие модели регулярно появляются.Удалить
Вот например свежачок: http://arxiv.org/abs/1601.00300 от очень известного физика. Ни много ни мало умудрился связать три числа 3, которые встречаются в ФЭЧ: три цвета кварков, три поколения фермионов, и три пространственных измерений. Ух! :)
Как экспериментатор видевший ветхи извне подтверждаю о двух фотонном пике знали 5000 тысяч експериментаторов и из них много десятков "прикрепленных к ескпериментам теоретиков". Как тут скроешь. А те кто не знали просто ламеры без достаточных контактов в експериментальных кругах.... Кстати я недавно проекпериментировал как работает Цитато-торрент.ОтветитьУдалить
Написали мы статейку експериментальную по комбинации нескольких каналов которые выдят колибания вверх-вниз в раёне 2 ТеВ. Ну достало нас что теоретики во преки всем законам статистики выбирают только те каналы которые им подходят чтоб застолбить свой приоритет. Ну мы решили что надо все сделать с математической точностью и сделали. Ну понятно надо написать введение и чонибудь там процитировать. Ну понятно шефьев если они писали по этой теме и пару приличных теорий которые мы обычно используем.
Выложили в архив. Через 2 днйка получили 15 писем о жалобах на отсутствие цитат всяких китайцев, корейцев, итальянцев, американцев и прочих... Не процетируешь тебя будут игнорировать. А цитировать далеко не все хочеться. Ну и пихаешь скопом все подряд кто просит.
А ссылочку на статью не подкинете?Удалить
Насчет цитирования я потом еще напишу.
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Извините за ошибки translit.net путает некоторые буквы