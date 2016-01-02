2 января 2016 г.

Загадки коллайдера

Сводка отклонений по состоянию на начало 2016 года.
С недавних пор в проекте про Большой адронный коллайдер на Элементах появился новый раздел: Загадки коллайдера. В нем я собрал обнаружившиеся на коллайдере намёки на Новую физику — отклонения от Стандартной модели как минимум на пару сигм.

Да, 2σ — это ничто с точки зрения экспериментатора, но, поскольку шумиха иногда возникает и вокруг таких отклонений, их полезно освещать. По мере накопления данных и публикации новых статей их статус будет меняться, и я постараюсь регулярно обновлять раздел и отслеживать судьбу каждого такого отклонения.

Вообще, у меня есть несколько материалов разного уровня про эти отклонения:
Конечно, по-хорошему, рассказывать о результатах коллайдера следует не мне, а непосредственно участнику экспериментов. Но поскольку других таких подборок в Рунете нет, для знакомства сойдут и мои материалы. Опыт показывает, что эта подборка вызывает интерес даже у членов церновских коллабораций.
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