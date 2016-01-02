Загадки коллайдера

|Сводка отклонений по состоянию на начало 2016 года.
Да, 2σ — это ничто с точки зрения экспериментатора, но, поскольку шумиха иногда возникает и вокруг таких отклонений, их полезно освещать. По мере накопления данных и публикации новых статей их статус будет меняться, и я постараюсь регулярно обновлять раздел и отслеживать судьбу каждого такого отклонения.
Вообще, у меня есть несколько материалов разного уровня про эти отклонения:
- самый простой: материал Разрешите отклониться на N+1;
- чуть посложнее и самый детальный: сам этот раздел на Элементах с отдельными страницами по каждому отклонению;
- самый серьезный: слайды двух моих семинаров в Дубне, LHC Run 1: first hints at New Physics? [pdf, 3,7Мб]
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