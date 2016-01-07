2,5 млн евро на эпистемологию коллайдера

эпистемологией LHC. Грубо говоря, они изучают то, как физики изучают микромир на коллайдере. И группа эта большая, включает в том числе и серьезных физиков, работает уже несколько лет, регулярно публикуется.
Так вот, сообщается, что недавно Немецкий и Австрийский научные фонды (DFG и FWF) выдали этой группе грант на 2,5 млн евро для, цитирую, «... изучения LHC с интегрированной философской, исторической, и социологической перспективы». Обещают вскоре открыть конкурсы на новые постдок и аспирантские позиции по этой теме. Среди вопросов, на изучение которых планируется потратить эту сумму, встречаются: возникновение и развитие концепции виртуальных частиц, связь между LHC и гравитацией, и т.п.
Я, конечно, понимаю, что физики сейчас иногда утыкаются в вопросы, которые требуют остановиться и подумать, а что же мы реально делаем. Есть вопросы естественности теории, есть вопросы достоверности, воспроизводимости, интерпретации отклонений, и так далее. Но по-моему приведенные выше формулировки смахивают на демагогию. Если, конечно, это всё не фейк.
Впрочем, тема-то, оказывается, не новая. Вот, например, прошлогодняя статья из Guardian.
О, спасибо, слово новое теперь знаю)ОтветитьУдалить
Если верить википедии, дисциплина эта философская. Гуманитарные предметы в университетской среде, кажется, тоже науками называют)
Наверное по историческим традициям же и "научные работы" по ним пишутся, и исследования проводятся.
И если с объектами интересов, например, социологии для меня боле-менее очевидны польза и практическое их приложение, то по некоторым другим специальностям гораздо больше неясностей. А люди ж работают, заслуживают ученые степени, получают гранты...
Есть мнение, что без развития письменности, литературы (разнообразной), искусства, театра, <...> и культуры мышления, в рамках, прежде всего, философии, не состоялось бы человеческой цивилизации как таковой. С этой стороны пользу гуманитарных дисциплин для человечества оспаривать совсем не хочется.
В общем, пока всё это варится не в ущерб прогрессу, человекам и с благой целью, дышим ровнее, пусть будет.
Признаю, выглядит забавно, да, очень похоже на паразитизм сбоку передовой тематики.
изучать надо приматологию коллайдераОтветитьУдалить
http://vteninn.livejournal.com/329556.html
хорошо еще теологов не привлекли ...ОтветитьУдалить
Вы можете полистать книгу Karin Knorr Cetina, Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Мне она понравилась. По-моему, так вполне содержательное исследование.ОтветитьУдалить