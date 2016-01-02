И снова здравствуйте!

Блог выспался и готов снова радовать читателей своими обновлениями!
Только в этот раз немножко изменится формат. Я уже, наверно, не буду публиковать здесь большие научно-популярные посты, а ограничусь только краткими рассказали или анонсами. И еще я решил не возобновлять контактные посты с вопросами и ответами по физике; они отнимали у меня слишком много времени и сил. Зато сейчас в постах будет добавлено чуть больше личного мнения — о своей работе, о жизни в науке, о физике частиц, об околонаучных вещах, о популяризации.
Разумные комментарии и обсуждения, как всегда, очень приветствуются. Я сейчас отключил возможность анонимных комментариев; нужна будет, как минимум, идентификация по OpenID.
Ну и, конечно, с Новым годом всех! С новыми начинаниями, надеждами, и успехами!
Замечательно!ОтветитьУдалить
Пользуясь случаем, хочу дать ссылку на свое исследование в духе британских ученых: как связана научная продуктивность с богатством страны
http://rotozeev.net/page/o-nauchnoj-produktivnosti-ukrainy
Ура!ОтветитьУдалить
заждались уже...ОтветитьУдалить
Новый год начинается прекрасно ! :)ОтветитьУдалить
Игорь, действительно, очень обрадовали! Успехов, интересной работы, и хорошего года!ОтветитьУдалить
Заждались, заждались! :)ОтветитьУдалить
А нет варианта трансляции в фейсбук? Там же сейчас вся жизнь :)ОтветитьУдалить
Я руками туда копирую пока что: https://www.facebook.com/igor.ivanov.9889261Удалить
Подписывайтесь :)
О! Отлично!Удалить
Да теперь отлично!Удалить
Действительно, для всех не было включено. Заодно имя страницы сменил там на igor.ivanov.physics, по старому имени я теперь недоступен. Надеюсь не пропаду для френдов.Удалить
Здравствуйте, Игорь!ОтветитьУдалить
Очень рад снова читать Вас!
Скучаю по тому золотому времени 2006-2007-х годов, ещё в эпоху расцвета Элементов - сколько было замечательных постов и дискуссий!
> Зато сейчас в постах будет добавлено чуть больше личного мнения — о своей работе, о жизни в науке, о физике частиц, об околонаучных вещах, о популяризации.
Вот это очень-очень радует!
Спасибо за Вашу просветительскую деятельность и новых успехов Вам!
Спасибо, буду стараться :)Удалить
Ура, Ура!!! :) Как же мне нравилось Вас читать! Так здорово, что будут новые посты :)ОтветитьУдалить