2 января 2016 г.

И снова здравствуйте!

Блог выспался и готов снова радовать читателей своими обновлениями!

Только в этот раз немножко изменится формат. Я уже, наверно, не буду публиковать здесь большие научно-популярные посты, а ограничусь только краткими рассказали или анонсами. И еще я решил не возобновлять контактные посты с вопросами и ответами по физике; они отнимали у меня слишком много времени и сил. Зато сейчас в постах будет добавлено чуть больше личного мнения — о своей работе, о жизни в науке, о физике частиц, об околонаучных вещах, о популяризации.

Разумные комментарии и обсуждения, как всегда, очень приветствуются. Я сейчас отключил возможность анонимных комментариев; нужна будет, как минимум, идентификация по OpenID.

Ну и, конечно, с Новым годом всех! С новыми начинаниями, надеждами, и успехами!
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14 комментариев:

  1. Замечательно!
    Пользуясь случаем, хочу дать ссылку на свое исследование в духе британских ученых: как связана научная продуктивность с богатством страны

    http://rotozeev.net/page/o-nauchnoj-produktivnosti-ukrainy

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  4. Новый год начинается прекрасно ! :)

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  5. Игорь, действительно, очень обрадовали! Успехов, интересной работы, и хорошего года!

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  6. Заждались, заждались! :)

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  7. А нет варианта трансляции в фейсбук? Там же сейчас вся жизнь :)

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    1. Я руками туда копирую пока что: https://www.facebook.com/igor.ivanov.9889261
      Подписывайтесь :)

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    3. Да теперь отлично!

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    4. Действительно, для всех не было включено. Заодно имя страницы сменил там на igor.ivanov.physics, по старому имени я теперь недоступен. Надеюсь не пропаду для френдов.

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  8. Здравствуйте, Игорь!
    Очень рад снова читать Вас!
    Скучаю по тому золотому времени 2006-2007-х годов, ещё в эпоху расцвета Элементов - сколько было замечательных постов и дискуссий!

    > Зато сейчас в постах будет добавлено чуть больше личного мнения — о своей работе, о жизни в науке, о физике частиц, об околонаучных вещах, о популяризации.

    Вот это очень-очень радует!
    Спасибо за Вашу просветительскую деятельность и новых успехов Вам!

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    Ответы

    1. Спасибо, буду стараться :)

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  9. Ура, Ура!!! :) Как же мне нравилось Вас читать! Так здорово, что будут новые посты :)

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