Масштабы. Времена

На «Элементах» запущен новый проект — Масштабы. Он помогает почувствовать характерные масштабы величин в разных физических явлениях, учит делать простейшие оценки и вообще не бояться чисел. Пока что готов первый блок — про времена; когда-нибудь потом появятся расстояния, давления, температуры, и т.д. Он попроще остальных материалов, и я надеюсь, он будет интересен и тем, кому обычные новости по физике кажутся слишком сложными.
Читать его можно насквозь через все диапазоны, а можно и выборочно, кому что нравится. На некоторых страницах есть бонус — интерактивная масштабная линейка с разными величинами.
Если вы заметили ошибку или есть вопросы и замечания, пишите сюда или комментируйте на «Элементах». Отдельная просьба к специалистам: если есть время, пройдите, пожалуйста, по «своим» разделам и напишите, что вам не понравилось и что бы вы добавили или изменили.
Здравствуйте, Игорь.ОтветитьУдалить
Означает ли этот пост, что блог вышел из летаргического сна? :)
Вы прямо судьбоносные вопросы задаете. :)ОтветитьУдалить
Краткий ответ — вряд ли. У меня как времени не хватало, так и не хватает.
CERN researchers confirm existence of the Force:ОтветитьУдалить
Though four fundamental forces – the strong force, the weak force, the electromagnetic force and gravity – have been well documented and confirmed in experiments over the years, CERN announced today the first unequivocal evidence for the Force.
Я так понимаю, что данное событие приурочено к текущей дате?
Дату могут перенести!Удалить
Игорь - я хотел бы обратить внимание на величину обратную времени - а именно частоту. Мне еще со студенческих лет не дает покоя мысль - это корпускулярно-волновой дуализм . Он же явно неестественен, хотя на высоких энергиях оперируют именно частицами ( в случае света - фотонами), но никак не волной. Итак - вернемся ко времени -а именно к промежутку от пико до фемто секунды: - мне кажется вы упустили из вида важный эффект - а именно превращение энергии в вещество и обратно, а ведь именно на этих частотах ( читай энергиях) и начинаются эти "чудеса" !ОтветитьУдалить