Рекордный 2015 год

|Среднегодичная глобальная аномалия температуры по данным NOAA (источник)
Ну что, с обещанным рекордом всех нас. Похоже, в 2015 году самый большой скачок среднегодичной глобальной аномалии температуры по сравнению с прошлым рекордом. Подробности, формулировки, ссылки см. в моей новости на Элементах
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Возникает вопрос, насколько велика роль антропогенного фактора в этом процессе?ОтветитьУдалить
Разумеется, такой вопрос возникает. Краткий ответ — очень значительная с очень высокой достоверностью. Но это настолько объемная тема, что для начинающего нет ничего лучше, чем погрузиться в чтение последнего отчета IPCC, пусть в самой укороченной версии. Ссылку я привел в новости на Элементах. Предметный разговор может начаться только тогда, когда стороны как минимум минимально знакомы с базовыми вещами.Удалить
есть правда другой вопрос - вроде как Земля вступает в малый ледниковый период ? Так что одно другое компенсирует ?ОтветитьУдалить
Смотрите, если бы у земного климата был управляемый термостат, было бы просто идеально. Типа, ок, согрелся, молодец, хватит, горшочек, не вари! Проблема в том, что этого нет. Даже если вы прямо сейчас остановите все выбросы CO2 в атмосферу и зафиксируете концентрации всех парниковых газов на текущем уровне, климат будет нагреваться еще примерно в течение века. Потому что ни теплового, ни физико-химического динамического равновесия сейчас нет даже и близко. И даже не важно, кто тут в чем виноват — после такого вброса в атмосферу температура будет расти чисто за счет термодинамики, и ее рост будут сопровождать разнообразные прочие изменения.Удалить
Если же выбросы ненулевые, то темпы изменений будут выше. Если же выбросы будут продолжать расти — а они росли до сих пор, за исключением последнего года (спад производства в Китае), — то темпы изменений будут еще сильнее.
В общем, климат — это не статичная картинка, а динамическая система. Проблема не в нынешнем значении, а в производной, в том, что будет в ближайшие десятилетия. Это, конечно, базовые вещи, но видимо их надо повторять и повторять.
то есть - более коротко, никто не знает хорошо оно или плохо ...ОтветитьУдалить
В смысле? Знает, конечно. Плохо.Удалить
то есть, не просто плохо, а катастрофически плохо. Вышло так, что даже полностью согласованные активные международные действия по сокращению выбросов не помогут. А полностью согласованных действий не будет никогда из-за политических, военных, экономических причин. Мы на всех парах летим к очень близкой природной катастрофе, но продолжаем заниматься каждый своими мелкими обыденными делами, хотя последствия напрямую коснутся наших детей и, уж точно, внуков. Выглядит это странно. Также странно выглядят документальные кадры мирной европейской жизни перед мировыми войнами - люди спокойно пьют кофе, смотрят фильмы и показы мод, оживленно бегают по магазинам. Такое впечатление, что они совсем не подозревают, что через месяц-два грянет чудовищная война.Удалить
Если, действительно, сокращения сжигания природного топлива и перехода на чистые виды энергии явно недостаточно для приостановки потепления, то должны же быть какие-то научные предложения по искусственному охлаждению климата. Было бы интересно узнать