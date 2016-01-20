Приятный бонус научной жизни — это регулярные путешествия. Основная цель — научное общение, но что уж душой кривить, в реальности это совмещение приятного с полезным. Среди этих научных путешествий есть две вида, которые доставляют наибольшее удовольствие: это конференции в курортных или экзотических местах и поездки-сотрудничества длительностью в несколько недель. Чем хороши курортные места, объяснять не надо :) А поездки подольше хороши тем, что они позволяют окунуться в атмосферу нового места: живешь не в отеле, а в гестхаусе, ходишь по обычным магазинам, и есть время, кроме непосредственно научной работы, и на людей посмотреть, и попутешествовать. И еще такие поездки полезны в научном плане тем, что не дают тебе зависать в какой-то одной тягучей работе, будоражат активность, подталкивают делать что-то новое.
Вот сейчас я на месяц в Йене (это небольшой городок примерно в центре Германии), по приглашению коллег из Helmholtz Institut Jena. Тема сотрудничества здесь, закрученные электроны, совершенно отличается от моего основного направления (хиггсы, физика за пределами Стандартной модели). Параллельно думать про обе темы у меня не получится, поэтому волевым усилием я отложил хиггсы и переключился на нее, ибо у меня тут и так есть работы в процессе написания. За месяц успею соскучиться по хиггсам и наброшусь на них по возвращении :)
Йена — это Carl Zeiss, человек и
|Зима в Йене
|Зима в Португалии
Оставайтесь на связи! Обещаю в этом году порадовать вас фоточками и с других континентов :).
Классно!ОтветитьУдалить
А с чем связан переезд из Бельгии?
Про путешествия и научное сотрудничество сразу вспоминается история Эрдёша, но это совсем уж крайний случай :)
А в чём заключается ваше сотрудничество и как происходит процесс приглашения?
Новое место работы. Получил в Португалии пятилетний грант, сейчас там.Удалить
Сотрудничество заключается в совместной научной работе. Обсуждаем, пишем формулы, спорим по их поводу, в конце концов разрабатываем совместно некоторую тему и пишем общую статью или несколько.
Процесс приглашения может быть разный. У научной группы есть финансовые возможности, либо подается заявка на грант, она проходит отбор, человека приглашают поработать вместе. Финансирование поездок — это как бы сопровождающая статья научных расходов; благодаря ним реализация проектов, как правило, происходит эффективнее.