Лестница понимания, ступеньки 2 и 3

Ступенька два — это вспышки понимания типа: «ага, этот момент вроде как понятен» или «о, этот аргумент я уже слышал» или «да, слова знакомые, звучит вроде логично». Главный момент здесь, что заявленное утверждение гармонично соприкасается с другими известными вам фактами и не вызывает отторжения. Новое утверждение не повисает в пустоте, оно худо-бедно вписывается в ваш багаж знаний. Вы чувствуете, куда этот факт можно положить в своей голове и, может быть, при случае его сможете упомянуть к месту.
Однако эти вспышки понимания не связаны в единую линию. Вы не сможете сесть и воспроизвести в общих чертах объяснение с начала и до конца. Точнее, вы начнете это делать, но у вас тут же возникнут сомнения или вопросы к самому себе, на которые вы не сможете ответить. Вы также не сможете толково это рассказать вашему коллеге. Вы, может быть, сможете слово в слово повторить запомненную формулировку и некоторые слова из аргументации, но чуть в сторону — и вы не знаете, как ответить.
Тем не менее, я повторюсь, этот уровень сильно отличается от самой первой ступеньки. На этом уровне понимания у вас уже работают мозги: вы внимательно слушаете/читаете и думаете про описываемый сюжет. Само это утверждение уже скорее всего не забудете, потому что оно сцепилось с вашей внутренней системой координат. Однако это сцепление неподвижное — ни развить его с ходу, ни передать другим без искажений вы не можете.
По моим ощущениям, это эквивалентно в хорошем универе знанию вопроса на тройку-четверку.
|Уровня два достаточно, чтобы понять, что на доске нарисована бессвязная мешанина из отдельных формально корректных выражений
Если вы слушаете научный семинар, то эта ступенька ощущается так. Вы предугадываете то, что будет дальше. Глядя на слайды, вы рассуждаете сами с собой параллельно со словами докладчика. Вы задаете себе вопросы и тут же отвечаете на некоторые из них. Или на каком-то слайде вы доходите до вопроса, задаете его, и докладчик с улыбкой говорит вам, что как раз на следующем слайде он его и будет обсуждать. В целом, это идеальное состояние для восприятия информации не по своей теме, идеальное и для слушателя, и для докладчика; обе стороны проникаются друг к другу интеллектуальной любовью и довольны друг другом. :)
Важный момент: на этом уровне понимания вы способны кратко пересказать тему своему коллеге и даже грамотно ответить на простейшие его вопросы. После вашего рассказа у него появится понимание уровня два. Вы при этом понимаете тему на уровень глубже, чем ваш слушатель — это минимальное условие для того, чтобы что-то рассказать и не переврать.
- В качестве маленького отступления: для того, чтобы написать грамотную научно-популярную новость, требуется уровень три. Вы должны понимать тему как минимум настолько, чтобы быть уверенными, что вы не перевираете ключевые утверждения, чтобы без проблем отвечать на простые уточняющие вопросы читателя-неспециалиста, чтобы знать, куда копать дальше, если потребуется более серьезное уточнение. Для этого вы должны более-менее ориентироваться во всей последовательности аргументов. Эпизодические проблески понимания, как в уровне два, может быть, сойдут для читателя, но не для автора новости. На уровне два вы можете нечаянно и незаметно для себя исказить формулировки внутри одного островка, но не почувствуете, что это искажение полностью ломает связь во всей цепочке. Но это большая тема, может быть, я еще как-нибудь к ней вернусь.
Тем не менее, если вы сами спокойно сядете и еще раз подумаете на эту тему, то даже при понимании на уровне три у вас могут возникнуть вопросы к самому себе, на которые вы не сможете тут же ответить. Ваше понимание — техническое. Вам показали связь нового факта с уже известными вам, вы эту связь осознали, и даже способны ее отчасти повторить, никуда не подглядывая. Но вы не можете ответить на глобальные вопросы типа: почему именно этим методом? а если я попробую не так, а вот так? а как это согласуется с вот таким общим утверждением? а чем это лучше параллельного метода? Иными словами, вы научились скользить по нити рассуждений туда-сюда, но не можете самостоятельно выйти вбок, развить эту тему дальше.
Для закрепления — одна наглядная аналогия этих уровней, на примере изучения иностранных слов.
- ступень 0: вы видите слово в тексте — и вообще его не понимаете, оно никакого отклика у вас не оставляет, даже вместе с контекстом.
- ступень 1: вы посмотрели слово в словаре и вы его локально, сиюминутно поняли — но через час вы уже забудете. Когда оно встретится снова, вы его уже не можете вспомнить, хотя вроде бы его (или нет?) вы уже встречали. Слово не вписалось в ваш словарный запас.
- ступень 2: вы осознали слово. Вы увидели в нем знакомый корень, вспомнили, что слышали выражение с ним, оно приобрело для вас какую-то окраску. Когда вы его снова встретите, вы, подумав, вспомните его. Но вы не настолько его чувствуете, чтоб начать использовать.
- ступень 3: вы почувствовали слово, оно вошло в ваш активный словарный запас. Вы его видели много раз, вы начали им пользоваться, и вроде бы даже чувствуете, какими оттенками оно отличается от синонимов. Вы его можете объяснить, и будете более-менее уверены, что вы передаете его смысл правильно. Однако вы можете не знать ни целый пласт фразеологизмов с ним, ни любопытную этимологию слова, ни его жаргонные значения, например, в молодежной среде. И вы не сможете придумывать новые способы его использования.
Здравствуйте, Игорь! Мне давно знакома лестница понимания из 3-х ступеней - там было такое определение, не помню уж чье: "Первый уровень, когда Вам кажется, что вы поняли. Второй, когда Вы на самом деле поняли. Третий - когда Вы можете объяснить другому." Остается открытым вопрос, на какой уровень попадает тот, кому Вы объясняли. На первый, второй, или (что сомнительно) третий?ОтветитьУдалить
Ваша лестница более детальная. Не знаю, до каких высот Вы ее построите. Но меня не покидает ощущение, что в моей лестнице не хватает четвертой ступени. На четвертой ступени объясняемый предмет начинает Вам казаться настолько очевидным и простым, что Вы начинаете пропускать некоторые этапы объяснения. Вы забываете, что некоторые частные детали вызывали раньше непонимание у Вас самого, и перестаете их подробно объяснять.
Могу проиллюстрировать на шахматах. В эпоху массового увлечения шахматами, я, плохо смыслящий в этой игре, много раз пытался послушать комментарий к какой-нибудь партии. Комментарий звучал примерно так: " ... на ход С5 очевидно нельзя ответить КH7, так как это ведет к неизбежной потере слона..." Мне было не только не очевидно, а вообще непонятно, почему это ведет к потере слона, и равно непонятно, зачем вообще рассматривать именно этот ход конем.