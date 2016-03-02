Научная работа и популяризация

|На Днях науки Красноярского края, 2015 год. Фото Константина Петрова.
Я пишу научно-популярные новости с 1999 года. Вот моя самая первая новость (кодировку вам, вероятно, придется переставить руками на KOI8-R, этот сайт — динозавр Рунета). Это были веселые времена. Я тогда только попал в Германию в аспирантуру, компы у нас были не русифицированные и работали не под виндами и даже не под линуксом, а под AIX. Поэтому я первые свои новости писал ручкой на бумаге, затем вбивал все латиницей, отсылал руководителю «Научной лаборатории школьников» в Новосибирске, а он уже автоматически переводил в кириллицу и выкладывал на сайт.
С тех пор я писал разные материалы, длинные и короткие, сложные и попроще, на разных площадках и с разными темпами. За всё время у меня набежало больше тысячи материалов, и несколько сотен из них — большие новости, не на 3-4 абзаца, а как минимум на пару экранов. Потом я еще с подачи «Династии» начал участвовать в оффлайн мероприятиях, но основной мой жанр — это онлайн новости. В общем, популяризация шла у меня параллельно с наукой всю мою научную жизнь, и даже когда я на прерывался на год, она снова меня нагоняла — просто потому, что у меня внутри есть неистребимый популяризаторский зуд.
И вот теперь несколько вещей насчет того, как моя популяризаторская активность уживалась с научной работой.
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1. Да, популяризация отнимает время, в том числе и рабочее. И в моем случае — много времени. Для общего представления скажу, что на написание одной моей типичной новости для Элементов я трачу два полноценных вечера, т.е. это 5-10 часов работы. Грубо говоря, один вечер — это прочитать исходную статью и несколько других по этой теме и сформулировать в голове образ новости, второй вечер — это написать текст. Иногда приходится тратить и дневное рабочее время на популяризацию. Возможно, у меня гипертрофированная ответственность за написанное мною, и получаются у меня длиннотексты, а не классические новости, но писать поверхностно я уже не решаюсь.
Несколько лет назад новости у меня были куда короче, писал я их оперативнее, но и тогда они отнимали много времени. Сейчас я считаю даже, неоправданно много. Для моей научной квалификации — и, видимо, как следствие, для моих перспектив на получение постоянной позиции — было бы куда лучше, если бы я в то аспирантское и ранее постдоковское время усиленно засел бы за более глубокое изучение своей собственной области, а не распылялся по разным темами.
Так что в этом отношении, да, популяризация вступает в прямой конфликт с научной работой, отбирая и время, и силы. По этой причине я сейчас стараюсь минимизировать время на популяризацию. Может быть когда-нибудь потом у меня поменяются приоритеты и популяризация станет главнее, но пока что она на втором плане, а главный приоритет — наука.
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2. Отдельный вопрос — зачем я тратил и трачу столько времени, почему бы мне с ней не завязать и не заниматься 100% наукой, если она мне так ценна. Причины две. Во-первых, меня очень тянет читать про физику и естественные науки вообще. Эта та жажда изучения физики в самом широком охвате, вплоть до совершенно прикладных вещей, которая сидит во мне постоянно, с детства, которая до сих пор не утолилась, и мне ей трудно сопротивляться. Про это я напишу еще отдельно.
А во-вторых, когда я сам изучаю что-то новое и интересное, мне страшно хочется рассказывать про это другим. Не просто пересказывать чужой текст, а объяснять его вместе с сопровождающим контекстом, вместе с теми связями, которые выстроились в моей голове, когда я сам это читал. Ну и еще важно то, что мне нравится видеть, как человек перенял это понимание, как он сам удивился и заинтересовался. Вот это желание рассказывать, преподавать, оно у меня тоже с детства, с самых первых классов школы.
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3. Теперь о том, есть ли мне самому и моей научной работе какая-то прямая польза от того, что я много времени трачу на популяризацию. Это сложный вопрос, поскольку у меня нет статистики, моя жизнь у меня есть в единственном числе. Но какие-то моменты я всё же могу подметить.
Во-первых, у меня нет типичного для многих ученых внутреннего барьера, этакого страха изучить новую тему. Я уже привык погружаться в новое, поднимать обзоры, читать статьи по ссылкам и т.п. Пусть это погружение поверхностное, не исследовательского уровня, но главное, что нет препятствия начать изучать. И это резко контрастирует с тем, что я вижу у многих других физиков, которые всю свою научную жизнь крутятся вокруг одной узкой темы и просто не чувствуют в себе силы уйти вбок.
Во-вторых, у меня есть статьи по разным темам, а не только по основному направлению. Скажем, закрученные частицы я считаю своим научным хобби, однако у меня есть несколько статей по ним, включая PRL. Так вот, на эту тему я вышел тоже потому, что я регулярно проглядываю статьи по самым разным физическим темам.
Свою основную тему я тоже иногда умудряюсь связать с другими направлениями физики. Скажем, у меня есть статья в PRE про модель Гинзбурга-Ландау с двумя комплексными параметрами порядка (годится, например, для двухзонных сверхпроводников) — это я просто перенес свои результаты из двухдублетной хиггсовской модели сюда. А в другой работе я использовал методы квантовой информации для тех же многохиггсовских моделей.
В-третьих, популяризация сформировала у меня очень широкий физический кругозор. Опыт показывает, что я могу прийти практически на любой физический семинар не по своей теме и, если он не слишком перегружен технически, способен задавать осмысленные вопросы, вплоть до того, что я подсказываю докладчику, а на какие еще явления стоит обратить внимание и он соглашается с этим.
Непосредственный научно-административный эффект от этого в том, что на новом месте я быстро вписываюсь научный коллектив и зарабатываю научный авторитет. Скажем, я в Португалии, как приехал, организовал еженедельный неформальный семинар, где люди из разных групп делают краткие доклады о своей теме и отвечают на вопросы. Такие попытки были и раньше, но те семинары прекратились, поскольку интересы отдельных групп слишком далеки друг от друга. А тут вдруг оказалось, что я могу задавать вопросы и поддерживать живой разговор по любой из тем — и семинары становятся живее и понятнее. Люди чувствуют, что на них есть смысл прийти послушать, потому что тема будет в какой-то мере понятной даже тем, кто с ней совсем не знаком.
Наконец, опыт популяризации помогает мне объяснять какую-то научную тему, начиная с азов. Например, при подготовке к докладу я внутренне отматываю к самому началу, к моменту «инициации знакомства с темой», и нахожу первые слова и фразы, которые должны быть понятны совсем незнакомому с ней человеку. Опять же, это контрастирует с некоторыми коллегами, которые сразу стартуют с ненулевого уровня, так что часть слушателей у них отпадает с первых же секунд.
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4. Возвращаясь к той переведенной статье про взаимодействие популяризации и научной работы. Там обсуждается такой момент: что-де ученые, которые слишком публично и проактивно занимаются популяризацией, вызывают у своих коллег отторжение вплоть до того, что снижаются их шансы получить видную академическую должность. Я про себя ничего такого не знаю. Краткое упоминание своих научпоп проектов я включаю в свой академический CV, но, может быть, потому что моя популяризация на русском, а академическая среда — иностранная, я никогда даже близко не сталкивался с предосудительным отношением. Более того, кое-кто из иностранцев даже подписался на мой блог и готов его читать даже в гуглопереводе.
Еще есть такой момент, по крайней мере в Европе. В грантовых заявках часто бывает пункт, связанный с широким распространением полученных результатов. Иногда даже прямым текстом просят, чтобы заявка содержала элементы популяризации, и если она не включает, рецензенты на это пеняют. В этом смысле, мой опыт и наработанные материалы — это пусть маленький, но плюс.
Хочу поблагодарить вас именно за популяризацию! К сожалению, моя научная карьера даже не началась. И только сейчас я понял, насколько это важно. Ваши статьи хотя-бы дают не отставать от современной науки.ОтветитьУдалить
Спасибо. Тут вот в соседней теме про премию высказывается несколько иная точка зрения, чем должен заниматься популяризатор.Удалить
Спасибо за то что вы делаете :) Смотрел, как мне кажется, все ваши "популистские" видео. Забавно, при этом, что мне не нравится популизация "совсем для домохозяек".ОтветитьУдалить
> у меня нет типичного для многих ученых внутреннего барьераОтветитьУдалить
Первый раз слышу о таком барьере.
А чё математику не популяризируете? Там, что ли, нет никаких достижений?
Значит, не обращали внимание.Удалить
Троллинг — это такой риторический прием, ответа не требует.
Если популяризация математики — это троллинг, тогда всё ясно.Удалить
Ваше поведение — троллинг, и ваш этот коммент тоже.Удалить
Популяризацией математики я не занимаюсь, потому что я не математик. Популяризацией математики должны заниматься математики.
Почему вы думаете, что компетентны говорить о темах не из своей области в физике и не компетентны говорить о темах из математики? Физик-теоретик должен хорошо знать математику. Можете популяризировать новые мат. идеи, которые находят применение в физике.Удалить
Ваша забота трогательна, но позвольте мне самому решать, что я буду рассказывать, а что — нет.Удалить
Популяризация не менее важна, чем сама наука - она привлекает в науку новых людей, знакомит с научным стилем мышления, позволяет заглянуть на передний край, откуда виден горизонт нерешенных проблем, трудно различимый через сухие страницы учебников, справочников и узкоспециальных статей. Я признателен Вам, Игорь, за то, что Вы сделали и делаете в этом направлении. То, что я успел прочесть и посмотреть, - прочел и посмотрел с истинным удовольствием.ОтветитьУдалить
> она привлекает в науку новых людейУдалить
Зачем тратить силы и кого-то привлекать? Потом всё равно уйдут туда, где больше платят. Тому, кто не пришел сам, в науке не место.
Злой вы. Под словом «завлекать» можно же понимать не только «силком затаскивать тех, кому сам не особо хотел», но и «направлять общий интерес к науке у ребенка в конкретную область».Удалить
Очень понравилась ваша первая статья про трансураны. Часто читаешь что-то научно-популярное и складывается ощущение, что перед тобой ширма (из метафор, аналогий и прочих вещей, наверное), которая препятствует пониманию сути. А у вас получается понятно и просто рассказать про то, что конкретно происходит в эксперементе, какая мотивация у физиков, какие принципиальные идеи лежат в основе той или иной модели. Ещё и ссылки в качестве кроличьей норы для мимопроходящих Алис.ОтветитьУдалить
Спасибо. Да, первые новости у меня были очень разговорные. Потом я более сдержанно стал писать, но, когда тема становится сложной, стараюсь придать рассказу чуточку разговорного стиля. Хорошо, если это помогает.Удалить
Уважаемый Игорь, огромное вам спасибо за то, что уделяете время и силы популяризации науки. Это чрезвычайно важное и нужное дело, и ваши труды не пропадают зря. По мере своих скромных познаний я и сам пытаюсь прививать людям из своей среды любовь и уважение к науке. Впервые я познакомился с вами через сайт elementy.ru, а также лекции "Как расщепляют мгновения", "Мир внутри атомного ядра" и "Сжатие кирпича" (их записи до сих пор в моем телефоне и я периодически их переслушиваю). Также замечательно было увидеть вас в сообществе dirty.ru, куда я попал буквально за полтора месяца до вас и тоже имел возможность немного рассказать о себе и своей работе (хотя и с куда меньшим успехом, конечно). Хочется пожелать вам сил, терпения, целеустремленности, умения отделять важное от второстепенного и вообще всего самого-самого доброго.ОтветитьУдалить
Спасибо и вам за отклик.Удалить
"Во-первых, меня очень тянет читать про физику и естественные науки вообще. Эта та жажда изучения физики в самом широком охвате, вплоть до совершенно прикладных вещей, которая сидит во мне постоянно, с детства, которая до сих пор не утолилась, и мне ей трудно сопротивляться".ОтветитьУдалить
Удивительно! Я совсем не ученый и мне до Вас как до Эвереста (я только студент (ка)), но у меня абсолютно тоже самое. Я даже не знаю откуда это и что с этим делать :))
Напишите как-нибудь, пожалуйста, отдельно об этом. Было бы интересно.
А насчет популяризации науки - мне кажется здесь есть одна опасность, но Вы ее успешно избегаете. Как-то была на одной подобной научно-популярной лекции по физике. Автор построил ее на основе всяких забавных "штучек", вроде парадокса кота Шредингера, видимо, чтобы заинтересовать непосвященных. Но после лекции осталась устойчивая мысль: не нужно превращать науку в шоу-бизнес.
Вам же большое спасибо! То, что Вы делаете очень необходимо.
Этот комментарий был удален автором.Удалить
> Я даже не знаю ... что с этим делатьУдалить
Нужно пытаться избавиться от этого. В жизни это вообще не пригодится. Лучше учитесь соблазнять мужчин. Соблазните какого-нибудь англичанина, уедете в Англию и будете там домохозяйкой.
ПС. Если что, Игорь Пьерович уже женат.
Elizabeth, не принимайте близко, это местный тролль, ходит тут, зубоскалит, но старается держать себя в руках.Удалить
Спасибо за отклик. Да, есть такое направление, как-бы-научное завлечение любыми средствами, и в соседней теме даже есть пример такой точки зрения. Я это не одобряю, потому что вижу, что в результате получается.
Игорь - а я считаю что вы занимаясь популяризацией делаете возможно даже больше для науки чем когда ее двигаете вперед ! Поясню - я думаю что вы лучше меня понимаете что на сегодняшний момент масса накопленных научных знаний огромна для одной человеческой жизни и чрезвычайно важно доносить их до не связанных с наукой людей. Ибо это формирует главное - обоснованный интерес, мировозрение - а это в свою очередь увеличивает количество потенциальных ученых, которые впоследствии и будут двигать эту самую науку. А потому спасибо вам !ОтветитьУдалить
Игорь, спасибо Вам большое за Вашу работу. Вы один из немногих популяризаторов, которым я доверяю. Сам я всего лишь аспирант, но также стараюсь следить за развитием всей физики. Еще раз большое Вам спасибо, всех благ!ОтветитьУдалить
Игорь без помощи ученых которые сходят к нам грешным и объясняют на пальцах хоть что-то, общественность будет абсолютно слепа и глуха. Кто их будет учить? Педагоги в школах? Единицы, кто что-то может преподать на уровне. Какое счастье что скажем такие умницы как Шноль или Зализняк уделяют свое драгоценное время для простых смертных. Так что это очень и очень важная тема в жизни ученого, я думаю.ОтветитьУдалить
(Вне связи, бросилось слово "придти" - все же прийти сейчас признано единственно верным)
Спасибо за отклик, но вы всё же сильно преувеличиваете роль популяризации для самого ученого, а также упрощаете цепочку передачи информации. Всё совсем не так прямолинейно.Удалить
Этот комментарий был удален автором.ОтветитьУдалить
Удалил предыдущий комментарий, слишком уж большая получилась цитата.ОтветитьУдалить
14.09.2006, Новиков С.П.
http://aspirant.rggu.ru/print.html?id=50768
Вторая половина XX века и её итог: кризис физико-математического сообщества в России и на Западе
Вопрос: наблюдаете ли вы подобный кризис? Есть ли он также и в компьютерных науках?