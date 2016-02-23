Вопросы-ответы на sprosi.dirty.ru

sprosi.dirty.ru. Так что в ближайший четверг вечером я там буду отвечать на разные вопросы за жизнь и на околонаучные темы. Если вы уже несколько лет хотели о чем-то меня спросить, но не было повода, то вот он, ваш шанс :)
Вот прямая ссылка на тему.
Прямую ссылочку можно ? Если она есть конечно уже..ОтветитьУдалить
Тему для вопросов, оказывается, создадут завтра. Сейчас там появился просто анонс, в разделе science.ОтветитьУдалить
Ждать не хочется, тут спрошу.ОтветитьУдалить
1)Не раз встречал утверждение о том, что для стороннего наблюдателя подающий в черную дыру объект падает бесконечно медленно и фактически зависает.
а) Почему тогда мы не видим ЧД как облепленные всем поглощенным за свою жизнь веществом объекты?
б) Допустим, в большую ЧД падет палка размером 1 метр и зависает. ЧД через какое-то время испаряется излучением Хоккинга и становится размером в 1 мм. Куда эта метровая палка с нашей точки зрения теперь падает?
2) Два массивных тела объединились с излучением гравиволн, общая масса уменьшилась. А откуда именно эта масса ушла? Это что-то типа дефекта массы при слиянии ядер, или нечто другое?
Что-то многие как-то не так понимают, что это будет за интервью. Оно НЕ о физике, а за жизнь. Добровольно перегружать себя ответами на физические вопросы я не собираюсь.Удалить
НО краткий ответ на ваши вопросы такой: все излучение, которое идет от таких зависающих объектов, экспоненциально быстро уходит в радиоволны и дальше в длинноволновые колебания, и мы перестаем его видеть.
Да, это гравитационный дефект масс.
по поводу 1): мне кажется, тут распространенное заблуждение. На падающем объекте время замедляется и, соответственно, излучение его, доходящее до нас, уходит в длинноволновый диапазон, но падать он продолжает с нарастающим ускорением и проваливается внутрь ч.дыры, а вовсе не зависает над ней.Удалить
Прочел Ваши ответы. Большой респект, как ученому и человеку.ОтветитьУдалить
Спасибо.Удалить
Определенно успех! По мне, это было захватывающе не меньше, чем если бы на вопросы отвечал сам Фейнман.ОтветитьУдалить
Впечатлен вашими навыками определения/игнорирования троллей и держать достойный уровень ответов перед целым их сообществом.
Полагаю, вам это было не сложнее, чем выступить с докладом на конференции с последующими вопросами из зала?