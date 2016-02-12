12 февраля 2016 г.

Гравитационные волны

Интерпретация сигнала GW150914: профиль гравитационно-волнового всплеска и эффективные орбитальные параметры (источник)
Написал на Элементах длиннотекст про гравитационные волны, с лирическим отступлением. Текст дописывался на излете сил, поэтому его надо будет еще полировать и дополнять. В астрофизике еще принято статьи с крупными результатами дополнять парой десяток технических сопровождающих статей. Вся эта подшивка статей появляется одновременно, так что читать их можно долго.
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24 комментария:

  1. Спасибо - очень подробно и хорошо описано. Лучшая рускоязычная статья, я бы даже сказал.

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  2. Всякий, кто (как я) впервые пытается разобраться с гравитационными волнами в интернете, непременно натыкается на фразу вроде "в отличие от электромагнитного, гравитационное излучение может быть только квадрупольным, а не дипольным". Дальнейшие попытки найти ясное определение "квадруполя" и представить, как этот зверь выглядит, уводят либо на картинки с четырьмя зарядами, расположенными как квадрат, из электродинамики, либо на описание квадрупольного момента со сложной математикой и рядами. Уходит некоторое время, чтобы сообразить, что вращающаяся пара массивных тел и есть желанный "квадруполь", а не "вращающийся диполь". Под гравитационным диполем, видимо, следует понимать пару масс, движущуюся строго по одной оси?

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    Ответы

    1. Вот такая картинка может помочь: http://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2016/02/gravitational_waves/15806630-2-eng-GB/Gravitational_waves_node_full_image_2.gif

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    2. ага, спасибо, занятная картинка. хотелось бы еще увидеть изображение источника такой волны.

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  3. Вот всегда не понимал то, как "колебания метрики" могут быть обнаружены, если наблюдатели и приборы колеблются вместе с ней? Раньше, до ОТО, пространство-время было статичной "ареной", но теперь само пространство колеблется и является динамичным. Но относительно какой "арены"?

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    Ответы

    1. В проекте LIGO используется непрерывная оценка интерференционной картины. Луч лазера сначала расщепляется надвое. Два зеркала отражает луч в ортогональных плоскостях здесь и есть разница после суммирования, т. к. грав. волна в этих направлениях изменяется по-разному.

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    2. я тоже думал о том, как колебания метрики могут быть обнаружены, и мой ответ такой: мы, и все материальные тела, не есть некий рисунок, намертво пришитый к растяжимому пространству. Тела не раздуваются, подобно рисунку, нанесенному на воздушном шарике, при надувании шарика. Все частицы и тела имеют некий собственный масштаб и размер, и могут свободно скользить по пространственной сетке. Именно поэтому расширение Вселенной заметно, что звезды и галлактики не расширяются вместе с расширяющимся пространством. Иначе, расстояние между дальними галлактиками не возрастало бы. И тело, падающее в черную дыру не разрывали бы силы гравитации, оно бы просто растягивалось и сжималось, не замечая этого.

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    3. Для себя я уяснил, что для того чтобы откопать действительно достоверную информацию из моря интернет - свалки, нужно основываться на первичных принципах (п.п.). Eсли начало статьи или её вывод противоречит п.п., или ничего нового, то нет смысла дожёвывать тухлое мясо до конца.

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    4. Если материальные тела не пришиты к Пространству-Времени, то должны быть пришиты ЭМ волны? Иначе обнаружить деформацию ткани П-В будет вовсе невозможно.

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    5. Волны тем более не пришиты. Они пробегают по ткани пространства. Массивные материальные тела, хоть и изгибают метрику пространства, но могут в ней перемещаться. Как шары, по растянутой эластичной простыне

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    6. В таком случае опять непонятно, как происходит детектирование. Волны отдельно от П-В, материальные тела/вещество - тоже не пришиты. Значит расстояние между зеркалами = const. скорость света = const. Что-же меняется?

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    7. 1)изменяется геометрия ПВ при прохождении волны (оно "колышется")
      2)материальные предметы - в пространстве-времени
      3)материальные предметы "колышутся"
      4)это можно фиксировать, так как в разных направлениях "колышутся" по разному
      (интерферометр это фиксирует)

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    8. значит комментарий выше - неверен. Тела шевелятся вместе с ПВ, а ЭМ излучение - нет.
      "материальные тела, не есть некий рисунок, намертво пришитый к растяжимому пространству. Тела не раздуваются, подобно рисунку, нанесенному на воздушном шарике, при надувании шарика. Все частицы и тела имеют некий собственный масштаб и размер, и могут свободно скользить по пространственной сетке."

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    9. 1)"звезды и галактики не расширяются вместе с расширяющимся пространством" - так как на малых расстояниях их удерживают силы гравитации, а в отдельных физических телах- межмолекулярное взаимодействие - и эти сыли сильнее :)))

      2) и тела и ЭМИ в пространстве-времени , более им негде быть :))))

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    10. Метрика - просто немного усложненная терема Пифагора.
      Причем "гипотенуза" сохраняется. Это к слову.
      В волне метрики, Теорема Пифагора немного нарушается, остается просто проверять эту теорему километровыми линейками с точностью в доли нанометра. Причем достаточно двух катетов.

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  4. "от слияния черных двух" порадовало

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    Ответы

    1. LIGO были зарегистрированы ещё по крайней мере две гравитационные волны 12 октября и 26 декабря 2015: http://motls.blogspot.ru/2016/02/the-gates-octahedral-gravitational-wave.html#more

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  5. Сколько энергии передает гравитационная волна детектору ?

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    Ответы

    1. теория
      https://www.lorentz.leidenuniv.nl/lorentzchair/thorne/Thorne1.pdf
      5. Interaction of GWs with matter and EM fields

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  6. separation на графике - это расстояние между дырами в радиусах Солнца?

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    1. посмотрел в первоисточнике Rs - это радиус Шварцшильда

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    2. видимо в данном случае это характерный размер применяемый для описания такой ситуации

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  7. Между прочим первые комментарии и не только первые выглядели так, сто обнаружено столкновение черных дыр. На самом деле это было прямое обнаружение гравитационных волн (никто и не сомневался, что они есть и тому было косвенное подтверждение).
    Насчет черных дыр все наоборот. Все думают, ну почти все, что они есть. на самом деле никаких тому доказательств нет и пока неизвестно как их получить. Всему виной решение Шварцшильда и энтузиасты, пытающие придать физический смысл математически бессмысленному решению. Эйнштейн доказывал, что коллапс просто не дойдет до горизонта. Я доказываю решение задачи Шварцшильда должно быть другим.
    Первая статья оказалась неудачной. Впрочем это почти незаметно и статья была принята в ТМФ
    https://www.researchgate.net/profile/Valery_Morozov/publication/290395402_K_probleme_odnorodnoj_sistemy_otsceta/links/5696cea808ae34f3cf1de130.pdf?ev=pub_int_doc_dl&origin=publication_list&inViewer=true
    но я обнаружил нестыковку
    https://www.researchgate.net/profile/Valery_Morozov/publication/283904207_Metric_of_accelerated_system_and_solution_of_the_Einstein_equation_in_Russian/links/5649d73708ae54697fbf4211.pdf?ev=pub_int_doc_dl&origin=publication_list&inViewer=true

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  8. А если представить что слияние чёрных дыр происходит не за миллионы парсек от нас а где-то в непосредственной близости от солнечной системы, так что изменение длин будет порядка 1% Как бы люди ощутили это обычным зрением, слухом, осязанием...?

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