За верность сертификатам

Вот сейчас среди научных популяризаторов шум да гам — скоро вручается премия За верность науке. Многие высказывают свое недоумение оргвопросами, списками лауреатов, и прочими вещами. Другие гордятся тем, что их включили в шорт-лист. При этом считается аксиомой, что это очень престижная премия, что каждый популяризатор в здравом уме должен стремиться ее получить, а если не стремится, то сам себе злобный буратино.
А теперь давайте начистоту: что вообще вам даст эта премия? Окей, есть чисто психологические вещи, маленький праздник для своего тщеславия, оно есть у всех. Есть многочисленные плюсы для раскрутки проекта: широкая известность, которая конвертируется в посетителей сайтов, в тиражи книг, в приглашения куда-то, и может даже в прямую финансовую поддержку. Это тоже понятно, но это рабочие моменты.
Но неужели эта премия — это повод для гордости? Знак Качества? Вы что, без премии не верили, что делаете востребованное и полезное дело, а с премией — поверили? Вы что, автоматически перешли в категорию «заслуженных научных журналистов» (прости господи, название-то какое!), а до этого были недостаточно заслуженными? Вы серьезно считаете, что присужденное некоторой организацией звания что-то меняет?
Я, разумеется, понимаю, что у каждого свои критерии и свои цели и не собираюсь указывать другим, как им поступать. Поэтому я, собственно, все сформулировал в виде вопросов. Зато про себя я могу сказать вот что.
Да, в оргкомитете и экспертном совете есть отдельные люди, деятельность которых я знаю и уважаю, как правило, деятельность научную или организаторскую. Но если брать коллектив в целом, то я лично совершенно не чувствую за ним морального права присуждать эту премию, тем более с таким пафосным названием и в такой пафосной обстановке. Если говорить чисто гипотетически: премию «Просветитель» от Зимина и Династии я счел бы за честь получить, потому что я знаю, что они делали. Эту — нет.
Премию или иной знак отличия я смогу считать предметом гордости, только когда я знаю и глубоко уважаю того человека или ту организацию, которая эту премию присуждает. Когда я высоко ценю их деятельность ровно в том же самом направлении, когда я сам стараюсь тянуться к тому же уровню, — и именно потому чувствую за ними моральное право эту премию присуждать.
И отдельно уточню: это моя личная позиция, с позицией «Элементов» нет никакой связи.
Мне так кажется, что любовь к конкурсам, званиям, премиям без достаточных на то оснований — это из той же серии, что и широко распространенная любовь к «сертификатам». Человек прошел курс повышения квалификации, или прослушал курс лекций, или поучаствовал в каком-то мероприятии, — и ему дают заветный сертификат. Он теперь чувствует, что он продвинутый психолог, продвинутый учитель, продвинутый популяризатор, — ведь у него есть официальный сертификат в рамочке! И увы, это может никак не коррелировать с его реальным продвижением в своей области. (Да, я знаю, что бывают программистские сертификаты с серьезными экзаменами и т.п., но тут речь не про них.)
Квалификация и ценность вашего просветительского дела определяется самим этим делом, тем, насколько качественно вы его выполняете. А вовсе не премиями и сертификатами. А качество определяется достаточно объективными критериями — тем, как об этом отзываются сами ученые-специалисты, чьи исследования вы адаптируете для публики, и как оно меняет мировосприятие этой самой публики. Конечно, эту информацию трудно полностью собрать, но какая-то часть вам известна по откликам, посетителям, обсуждениям. Вот это качество, которое вы сможете определить сами, — это и есть предмет гордости.
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Так-то оно так. Но это какая-никакая обратная связь. А другой и нет.ОтветитьУдалить
Поддерживаю.ОтветитьУдалить
И вы не одиноки, кстати:
«верность науке»-2: moisav
http://moisav.livejournal.com/320528.html
Да, спасибо, и за ссылку тоже.Удалить
Игорь. А если не секрет, что привлекло ваше внимание в этом факте? На свете много всяких премий и конкурсов. Почему именно этот? Пытаюсь понять логику ваших мыслей, но не за что зацепиться. Единственная гипотеза, это присуждение премии Зимину в 2015 году.ОтветитьУдалить
У меня в фейсбуке много популяризаторов, они это активно обсуждали, и я это постоянно читал. Сначала молчал в тряпочку, но в какой-то момент посчитал нужным высказаться.Удалить
большая физика ведома нобелевской премией. почти все что делают авторитеты - это игра и подготовка почвы к тому чтобы в итоге вырвать нобеля у конкурентов. часто это бывает просто воровство - но у нас сейчас устроено, что "победителей не судят"..ОтветитьУдалить
Абсолютно согласна. Подпишусь под каждым словом. Когда я узнала об этой премии, ее идея сразу вызвала у меня отторжение. Даже название звучит претенциозно и фальшиво. При этом хороших научно-популярных книг — ничтожное количество (постоянно "обжигаюсь", когда вроде бы пристойное издание оказывается макулатурой), а уж о журналистах в науке вообще невозможно сказать ничего в рамках цензурной лексики. Журналист — это эталон невежды, сравниться с ними в этом могут только философы.ОтветитьУдалить
У нормального человека, добросовестно делающего свое дело, подобная показуха может вызвать только тошноту.
Не соглашусь. Самая важная задача, которая стоит перед просветителями вовсе не в том, чтобы умным людям рассказать что-то новое и интересное, а в том, чтобы в человека, который всю жизнь смотрит ментовские войны, битву экстрасенсов и дом2, посеять зачаток интереса к познанию окружающего мира. А для этого нужно говорить на понятном этому человеку языке и в привычном формате. Аудитория в этой стране лучше всего воспринимает такой вот пафосно-желтый формат. Это лишь первый шаг в текущих реалиях - попытаться развернуть диван в другую сторону. Прогнать человека с дивана - это следующая задача.ОтветитьУдалить
А что делать "умным людям", которые хотят узнать о науке не из уст журналистов-трепачей, которые в лучшем случае что-то где-то слышали и потому называются "научными", а от ученых, которые сами занимаются исследованиями и знают проблему изнутри? Вдобавок безграмотная писанина часто просто-напросто дезинформирует читателя. Примерам несть числа. Последний (для меня) случай — вроде бы респектабельная книга Стивена Петранека ("писатель и научный журналист") "Как мы будем жить на Марсе", которая блещет совершенно феерическим набором ошибок в химии и биологии, и просто непонятно, откуда автор взял то, что пишет. По его мнению, нитраты при взаимодействии с водой высвобождают азот, ну и много чего еще несчастный читатель "узнает" из этого опуса.Удалить
В том-то и дело, что у журналистов-трепачей нужно отвоевывать территорию, а сделать это могут только грамотные люди близкие к науке или сами ученые. Если оставить все как есть, то первый мистический будет вершиной познания мира.Удалить
Проблема в вашем утверждении в том, что вы, заявляя одну благую цель, фактически запрещаете другими благими целями. Это эквивалентно призыву в школьном образовании: подтянем всех двоечников до тройки — и пустить все силы преподавателей именно на этих двоечников. В результате нормальные ученики будут просто выключены из процесса и не получат то, что они хотят получить.Удалить
Я лишь защищаю эту самую заурядную благую цель для двоечников, ведь Ваша статья написана критически по отношению к ней. Тут другой вопрос, была бы она так же критична, если бы помимо этих "развлекательных" премий существовали и другие - более серьезные, например, от фонда Династия или, не дай бог, серьезные государственные или международные.Удалить
да нет, мой пост не об этом.Удалить
Не нужно забывать, что просветитель удовлетворяет не собственные амбиции, а действует в интересах аудитории. Даже если ему лично приятнее иметь серьезные дела с уважаемыми людьми. Если пипл хавает, пусть хавает что-то полезное, а уже потом научится не хавать, а воспринимать. Это мое мнение.ОтветитьУдалить
Боюсь, за разумное время переубедить вас не удастся. Поэтому я только скажу, что вот уж что точно не нужно забывать, так это что жанры и аудитории научпопа — самые разные. Вы описали одну крайность, которую даже не все журналисты согласятся считать нормальной популяризацией, и в ее отношении более корректно говорить не просветитель, а развлекатель. Я, например, работаю на совершенно другом краю спектра, и потому ваши постулаты, что и как должен делать просветитель, выглядят несколько неуместно.Удалить
Как говорил в одной из своих лекций Сергей Попов, просветительство можно разбить на три группы:Удалить
- Корпоративное;
- Просветительное;
- Развлекательное.
Вам, безусловно, ближе первое - рассказывать и обмениваться новостями и мнениями с близкими по образованию и интересам людьми, желательно с коллегами по отрасли.
Я пишу под впечатлением от окружающей российской действительности. Наверное, мне важнее, чтобы в клиенты научпопа попало как можно больше наименее образованного народу, чтобы реже по роже били на улице и хоть чуть-чуть научились думать и критически оценивать. Как еще цеплять такую массу, как не через паразитические вбросы полезной информации под видом развлечения?
Я думаю, вы совсем неправильно поняли слово «корпоративное». Под корпоративным он имеет в виду, что вам платят денежку, чтобы вы пришли к компанию и рассказали им лично про современную науку.Удалить
Я также думаю, что вы как-то странно воспринимаете то, что ближе мне. Согласитесь, если бы я стремился обмениваться мнениями лишь с коллегами по отрасли, я бы никакой популяризацией и не занимался.
Любопытно, друг за другом идут две экстремальные точки зрения.ОтветитьУдалить