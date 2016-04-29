Подробности про двухфотонный пик

Вот эта картинка показывает нынешнее состояние сообщества в нашей области. Коллайдер скоро начнет набор данных, к лету накопится как минимум сравнимая с 2015 годом статистика, и ее обработка сильно повлияет на выводы и формулировки. Официальный апдейт будет в августе, на конференции ICHEP 2016, но наверняка слухи поползут где-то в июле.
Как всё в конечном итоге обернется, пока неясно. Но как минимум можно сказать, что сами физики воспринимают этот сигнал очень и очень серьезно. Для тех, кто хочет погрузиться в эту тему, очень пока туманную, но исключительно горячую, я написал две больших материала на Элементах:
- Загадочный двухфотонный пик проступает всё сильнее — про текущие данные после мартовской конференции Moriond,
- Теоретики продолжают искать объяснения двухфотонному пику — обзор теоретических интерпретаций.
Как я понимаю, этот пик - это пока наиболее "измеренное" отклонение от Стандартной Модели? Я вот далек от физики и вопрос - насколько много эта зацепка поможет "раскрутить" новую физику, не слишком ли тонок эффект (даже для ФЭЧ)?ОтветитьУдалить
А может есть кандидаты "пожирнее", не укладывающися в СМ, что-нить связанное с космологией, гравитацией или, прости госспади, EM Thruster? :)
Есть еще несколько отклонений в B-физике со сравнимой статзначимостью, см. подборку http://elementy.ru/LHC/zagadki_lhcУдалить
Вот там — тонкие эффекты, они проявляются в сложных распределениях. А здесь пик, выпирающий в одном из самых чистых каналов. Если он останется в новых данных, это будет очень наваристая уха из Новой физики, поскольку после нее должны пойти другие новые частицы. Посмотрим.
В космологии есть свои «жирные» куски, которые точно в СМ не вписываются (темная материя, темная энергия, преобладание вещества над антивеществом). Но это не коллайдерные результаты, и не очень понятно, помогут ли коллайдерные поиски в этих вопросах (может помогут, может нет, это зависит от природы).
Спасибо за ответ :)Удалить
Игорь, не могли бы Вы ответить на мой вопрос в статье "Растягивают ли гравитационные волны свет? "ОтветитьУдалить
Не, там если начинать разговор, то он получится долгий и сложный. Я не готов к этому, сорри.Удалить
Можете ли Вы посоветовать какие-либо статьи (по возможности научно-популярные, пусть и на английском) которые затрагивают этот вопрос ?Удалить
Сразу скажу, что вы вряд ли найдете статью, которая отвечает ровно на ваш вопрос именно в вашей формулировке. Вам стоит просто почитать материалы вокруг этой темы, чтобы попытаться самому переформулировать вопрос и найти на него ответ.Удалить
1. Есть разнообразные исторические материалы про то, как Эйнштейн сначала открыл грав.волны, потом перестал в них верить, потом снова поверил. Эта история завершается рассказом о том, что в 1955-1957 годах многие физики, хоть и допускали существование грав.волн как математически корректных решений, но сомневались, что они вообще переносят энергию. И тогда Фейнман придумал простой физический аргумент, который должен был их убедить. Это описание можно вкратце найти в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Sticky_bead_argument
Но только подозреваю, что вас эта история не убедит.
2. Тогда есть более тонкий разговор про то, какие именно силы действуют на тела и приводят к рассеянию в них энергии при прохождении грав.волны. Тут я что-то сам не вижу, на какой текст сослаться, поскольку разные тексты приходят к разным выводам. Наверно надо взять и полистать несколько учебников по гравитации и посмотреть, как там описывается этот вопрос. У меня под рукой их нет, но основные тексты это (1) Мизнер, Торн, Уилер, «Гравитация», (2) Фейнман, «Фейнмановские лекции по гравитации», и вот недавняя книжка есть (3) Zee, Einstein gravity in nutshell.
3. Подозреваю, что вам и этот материал не поможет интуитивно объяснить, что там переносит энергию. В таком случае есть просто математический факт: в действие, описывающие релятивистские поля, неизбежно входит метрика. Движение частиц — это результат манипуляций с этим действием. И не должно удивлять, что если метрика переменна, она колеблется, когда проходит грав.волна, то и закон движения частиц будет чувствовать эти колебания. Отсюда и берется энергия.
Спасибо !Удалить
Игорь, вопрос про различные теории Новой физики.ОтветитьУдалить
А именно - у нас есть (вроде как) теория суперструн, в которой 100^500 вариантов.
Есть ли такие из этих вариантов, которые алгебраически тождественны другим альтернативным теориям (суперсимметрия итп) - то есть позволяет ли математический аппарат теории суперструн вместить в себя любые другие теории или всё же есть принципиальная разница?
Суперструнные теории строятся с учетом суперсимметрии и на довольно больших калибровочных группах. При низких энергиях эти калибровочные группы нарушаются до групп поменьше, и это обычно происходит в несколько этапов. И поэтому во многих вариантах где-то на полпути получаются распространенные модели новой физики, построенные на той или иной группе поменьше (но все равно выше, чем группа Стандартной модели).Удалить
Игорь - а что скажете про "темные фотоны" http://www.nkj.ru/news/28863/ ?ОтветитьУдалить
Плоховычисляемые ядерные эффекты. Никакого интереса эти результаты у подавляющего большинства ученых не вызывают.Удалить
Интересно, что задолго до открытия Хиггса на БАКе, теоретически был предсказан его двойник, Радион. http://youtu.be/DyXVKDeANJQОтветитьУдалить
Таким образом, поле Хиггса проявляется в виде дублета и в этой передаче, ещё до запуска БАК, теоретики говорят, что оба поля должны быть открыты и духфотонный пик очень похож на такой теоретический прогноз.
Теоретических моделей того, каким будет хиггсовский бозон и есть ли что-то в нагрузку к нему, — сотни. Важно то, как устроен мир на самом деле, а не то, какие еще модели теоретики предложат.Удалить
Добрый день, на страничке "Двухфотонный всплеск при 750 ГэВ" на Элементах сводка остановилась на Июне 2016 - нет заметки, соответствующей статье от 5.08 об исчезновении двухфотонного пика.ОтветитьУдалить
Да, спасибо, я знаю.Удалить
Если серьезно, то у меня сейчас вообще нет времени. Поэтому уже месяц никаких обновлений.