Книга и лекции

Объясняя науку. Руководство для авторов научно-популярных текстов. Эта книга — про то, как писать качественный научпоп, выжимка из моего собственного 20-летнего опыта популяризации физики, расписанная пошагово с многочисленными примерами разбора. Надеюсь, она будет интересна и полезна как ученым, так и научным журналистам и коммуникаторам широкого спектра. Книга вышла при поддержке Фонда «Траектория».
Книжка уже доступна для заказа, как в бумажном, так и в чисто электронном формате. Если у вас есть комментарии, замечания, отзывы — пишите!
Кроме этого, я сейчас работаю над большой научпоп книжкой про масштабы времен и быстропротекающие явления. Это будет монументальный томик (или два), существенно переработанная и расширенная версия проекта Масштабы: Времена, который я когда-то написал для Элементов. И в процессе работы над книгой я готовлю и популярные лекции на эту тему.
- Цикл лекций Масштабы времен: путешествие вглубь секунды с историческими отступлениями для ОИЯИ — 8 лекций со слайдами и видео на Ютубе. Эти лекцииу научно-популярные, но с упором на физиков.
- Две лекции для Фонда Траектория. Первая — Осколки секунды: история скоростной фото- и видеосъемки — пройдет онлайн уже завтра, 4 ноября в 19:00 (Мск) на Ютуб-канале фонда. Приходите!
- Онлайн-курс образовательных лекций Путеводитель по шкале времен, который будет проходить в Центре Архэ по четвергам в 20:00 (Мск), начиная с 12 ноября. Этот курс лекций станет вашим гидом по шкале времен. Я научу вас ориентироваться в диапазонах времени и уверен, что после него рассказы о достижениях современной физике наполнятся для вас новым смыслом и приобретут глубину. Курс платный, но недорогой. Зато у вас будет возможность не просто слушать меня, но и задавать вопросы.
Благодарю за труд по уже прочитанным и выпущенным лекциям и жду оставшееся продолжение. Спасибо.ОтветитьУдалить