3 ноября 2020 г.

Книга и лекции

Привет всем, надеюсь, вы меня еще не забыли :) Жизнь меняется, на блоггинг времени не остается. Впрочем, в этом году я перешел на крупный жанр. В издательстве Альпина нон-фикшн вышла первая моя книга Объясняя науку. Руководство для авторов научно-популярных текстов. Эта книга — про то, как писать качественный научпоп, выжимка из моего собственного 20-летнего опыта популяризации физики, расписанная пошагово с многочисленными примерами разбора. Надеюсь, она будет интересна и полезна как ученым, так и научным журналистам и коммуникаторам широкого спектра. Книга вышла при поддержке Фонда «Траектория».

Книжка уже доступна для заказа, как в бумажном, так и в чисто электронном формате. Если у вас есть комментарии, замечания, отзывы — пишите!

Кроме этого, я сейчас работаю над большой научпоп книжкой про масштабы времен и быстропротекающие явления. Это будет монументальный томик (или два), существенно переработанная и расширенная версия проекта Масштабы: Времена, который я когда-то написал для Элементов. И в процессе работы над книгой я готовлю и популярные лекции на эту тему.

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1 комментарий:

  1. Дима4/11/20 21:15

    Благодарю за труд по уже прочитанным и выпущенным лекциям и жду оставшееся продолжение. Спасибо.

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